Финансы

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%REGNUM 06:42

Сегодня, 26 апреля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Такое решение принял Совет директоров Банка России, сообщается на сайте регулятора. Решение принято в связи с тем, что в марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться.
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