Финансы
Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%REGNUM 06:42
Сегодня, 26 апреля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Такое решение принял Совет директоров Банка России, сообщается на сайте регулятора. Решение принято в связи с тем, что в марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться.
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Журнал Forbes составил подборку «роскошных» необычных покупок, подарков и инвестиций богатейших россиян.
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Финансы
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Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 27 апреля (на выходные и понедельник, 29 апреля), повышен на 2,5 копейки до 64,7053 рубля.
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Путин и Вучич обсудили сотрудничество России и Сербии
Владимир Путин встретился с президентом Сербии Александром Вучичем на полях форума в Пекине "Один пояс - один путь".
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Зеленский тайно встретился с Гройсманом
Обновлено в 04:42
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Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер
Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.
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В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда
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Минтруд оценил нагрузку на ПФР от выплаты пенсий жителям Донбасса
Выплата пенсий жителям провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившим российское гражданство, не станет большой нагрузкой для пенсионной системы России, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
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Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Общество
Власти Сарова сочли стимулирующую выплату в 1 рубль педагогам законной
Как рассказала Life.ru педагог учреждения, в течение двух лет преподаватели не получали указанные надбавки, поскольку директор школы заявила, что на эти цели нет средств.
Обновлено в 06:12
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Похожая погода ожидается в Санкт-Петербурге — в субботу температура воздуха поднимется до плюс 20–22 градусов, пройдут дожди.
Обновлено в 05:46
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Полковника ФСБ арестовали по делу о крупных взятках
Главу отдела ФСБ РФ Кирилла Черкалина заключили под стражу в Москве по подозрению в особо крупных взятках, сообщил РИА Новости в пятницу представитель 235-го гарнизонного военного суда.
Обновлено в 06:11
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В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
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Обновлено в 06:25