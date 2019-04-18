Центробанк РФ прогнозирует сокращение выплат по внешнему долгуREGNUM 10:11

Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во втором квартале 2019 года предположительно составят 14,2 млрд долларов США, в третьем квартале — 9 млрд долларов. Такой прогноз опубликовал Центральный банк (ЦБ) России на своём официальном сайте.

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Происшествия Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.

Общество Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.

Общество Росреестр решил запустить аналог Airbnb и Booking для Крыма «В будущей ИT-платформе одним из пилотных должен стать сервис аренды жилья, в первую очередь для отдыха и путешествий в Крыму», — приводятся в сообщении слова Абрамченко.

Экономика Реальные доходы россиян снизились на 2,3% Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).

Общество Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.

Шоу-бизнес В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.

Энергетика Чистая прибыль Schlumberger в I квартале упала на 20% Чистая прибыль крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа американской Schlumberger в I квартале 2019 г. составила $421 млн, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе компании.

Экономика Госдума ужесточает условия работы МФО и выдачу микрокредитов Как отметил Володин, это необходимо для пресечения мошеннических способов получить микрокредит.

Политика Порошенко: возврат ПриватБанка Коломойскому грозит дефолтом Украину ждёт неминуемый дефолт в случае возвращения ПриватБанка предпринимателю и миллиардеру Игорю Коломойскому.

Гаджеты Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.

Гаджеты Российские разработчики жалуются на задержку зарплат от Apple Разработчики приложений из России начали массово жаловаться на компанию Apple.

Политика Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной» Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.

Армия и оружие В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море "В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.

Политика Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля.

Происшествия В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.

Происшествия В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.

Политика ЦИК Украины перенес время теледебатов Зеленского и Порошенко Начало дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в студии общественного телевидения перенесено на 21:00.

Наука Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.

Происшествия На Южном Урале пресечена деятельность ОПГ, вымогавшей деньги у военных Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, деятельность этнической преступной группы пресечена сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с другими правоохранительными органами в одном из военных гарнизонов, дислоцированных в Челябинской области.

Энергетика Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на Камчатке Французская нефтегазовая компания Total намерена купить 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, строительство которых запланировала компания «НОВАТЭК».

Футбол Мусса Сиссоко: «Я не сразу узнал, что „Тоттенхэм“ вышел в полуфинал» Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко рассказал, что узнал о выходе своей команды в полуфинал Лиги чемпионов от сотрудника тренерского штаба.

Шоу-бизнес Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.

Хоккей Кросби не сыграет за сборную Канады на ЧМ Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отказался участвовать в чемпионате мира в составе сборной Канады.