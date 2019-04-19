Финансы
Центробанк РФ прогнозирует сокращение выплат по внешнему долгуREGNUM вчера в 10:11
Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во втором квартале 2019 года предположительно составят 14,2 млрд долларов США, в третьем квартале — 9 млрд долларов. Такой прогноз опубликовал Центральный банк (ЦБ) России на своём официальном сайте.
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ЦБ ожидает снижения выплат российских компаний по внешнему долгу в III квартале
Rambler News Serviceвчера в 11:25
ЦБ оценил фактические платежи компаний РФ по внешнему долгу в ближайшие два квартала
Банки.рувчера в 10:01
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