Центробанк РФ прогнозирует сокращение выплат по внешнему долгуREGNUM 10:11

Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во втором квартале 2019 года предположительно составят 14,2 млрд долларов США, в третьем квартале — 9 млрд долларов. Такой прогноз опубликовал Центральный банк (ЦБ) России на своём официальном сайте.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала эффектный шпагат на концерте у Пугачевой Появления Волочковой в финальной части концертной программы Пугачевой мало кто ожидал.

Авто Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.

Армия и оружие ВДВ первыми получили новые АК-12 «Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», – пояснил собеседник ТАСС.

Политика Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Политика Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.

Политика Россия оставила Украину без нефти 2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.

Экономика Меньше половины россиян отнесли себя к среднему классу Менее половины россиян (47%) отнесли себя к среднему классу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбербанк CIB».

Энергетика Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.

Происшествия В Челябинске ликвидировали открытое горение в бизнес-центре Открытое горение в здании бизнес-центра "Аврора" в Челябинске удалось ликвидировать на площади 310 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Футбол Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.

Политика Почему суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию украинского "Приватбанка", говорится в сообщении на сайте суда.

Общество Журналисты нашли дворец у начальника охраны Медведева Журналисты отыскали участок начальника охраны премьер-министра, генерала ФСО Михаила Михеева на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры.

Финансы Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.

Футбол «Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.

Политика Замгенпрокурора России подал в отставку Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук решил покинуть свой пост, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает РИА "Новости".

Общество Росреестр решил запустить аналог Airbnb и Booking для Крыма «В будущей ИT-платформе одним из пилотных должен стать сервис аренды жилья, в первую очередь для отдыха и путешествий в Крыму», — приводятся в сообщении слова Абрамченко.

Политика Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.

Наука Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.

Армия и оружие Танк Т-14 «Армата» получил новое противоскользящее покрытие На базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата" планируется создать 28 единиц перспективных видов вооружения: танки, боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.

Общество Писателя Дмитрия Быкова перевезут из Уфы на лечение в Москву Два дня назад Быкова госпитализировали в Уфе. Сообщалось, что писателю стало плохо в самолете на подлете к городу.

Политика Медведев рассказал Госдуме о борьбе с бедностью Российский премьер Дмитрий Медведев в ходе своего отчета перед Госдумой обозначил основные направления борьбы с бедностью.

Происшествия В Петербурге директора Большого театра кукол подозревают во взятке В Северной столице в отношении директора Большого театра кукол заведено уголовное дело по статье "Получение взятки".