Финансы
Центробанк РФ прогнозирует сокращение выплат по внешнему долгуREGNUM вчера в 10:11
Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во втором квартале 2019 года предположительно составят 14,2 млрд долларов США, в третьем квартале — 9 млрд долларов. Такой прогноз опубликовал Центральный банк (ЦБ) России на своём официальном сайте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ ожидает снижения выплат российских компаний по внешнему долгу в III квартале
Rambler News Serviceвчера в 11:25
ЦБ оценил фактические платежи компаний РФ по внешнему долгу в ближайшие два квартала
Банки.рувчера в 10:01
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Китай испытал турбовентиляторный двигатель
Обновлено в 03:57
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности
В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Экономика
Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан
По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 миллиона рублей
Из огня удалось спасти около 120 тысяч рублей – все остальное превратилось в пепел, сообщают «Брянские новости».
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Транспорт
Генпрокуратура проверит установку частных видеокамер на дорогах
Ранее «Известия» сообщали, что Военная автоинспекция (ВАИ) вскоре получит право фиксировать нарушения правил дорожного движения, причём и те, которые совершают гражданские.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Сорванная ураганом крыша на заводе в Красноярске убила двух рабочих
На одном из красноярских предприятий обрушившаяся из-за урагана крыша убила двух человек.
Обновлено в 04:41
Политика
Песков раскрыл темы разговора Путина с главой Эстонии
Обновлено вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла погулять в образе канарейки
Обновлено в 03:19
Общество
Президент Франции вручил писателю Уэльбеку орден Почетного легиона
Французский президент Эммануэль Макрон наградил писателя Мишеля Уэльбека орденом Почетного легиона — высшей наградой страны, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова назвала шоком смерть Ирины Цывиной
Обновлено вчера в 07:58
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Лавров посоветовал США не злоупотреблять статусом доллара
Соединенные Штаты злоупотребляют статусом доллара. В будущем это скажется на надежности американской валюты.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных
Обновлено в 02:33
Футбол
Президент «Наполи» объяснил, почему Роналду не смог выиграть ЛЧ
Роналду не помог «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов, потому что матчи выигрывает команда.
Обновлено в 04:40
Здоровье
В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней
Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
Обновлено в 03:41
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду
Глава Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики провести проверку в связи со смертью ребенка в Нягани.
Обновлено в 04:13
Экономика
Дивидендная доходность по акциям «Северстали» оценивается в 3,4%
"Северсталь" увеличила выплаты дивидендов относительно 4 кв. на 10,4%, но размер дивидендов ниже, чем за 2 и 3 кв. 2018 года.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео
Момент наезда иномарки на пешеходов в центре Петербурга зафиксировали видеокамеры. В результате происшествия пострадали шесть человек.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Москве на территории строящегося ЖК произошел пожар
В Даниловском районе Москвы на территории строящегося ЖК произошел пожар, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:55
Общество
Российские продукты оказались популярны в КНДР
Жители КНДР, которые долгое время работали в России, привыкли к российской еде и гастрономическим традициям, поэтому в Северной Корее они отдают предпочтение российскому пиву, черному хлебу и сметане, сообщает посольство России в КНДР.
Обновлено в 04:33
Здоровье
В Челябинске проверят жалобы врачей на снижение зарплат
Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит жалобы врачей больницы №6 на снижение зарплат в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
Обновлено вчера в 17:51
Авто
Renault сертифицировал Arkana для России
Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Политика
Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину
Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Игры
В PlayStation анонсировали ремейк игры XIII
В официальном блоге PlayStation анонсировали будущий ремейк XIII.
Обновлено в 02:38