Финансы

Центробанк РФ прогнозирует сокращение выплат по внешнему долгуREGNUM вчера в 10:11

Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во втором квартале 2019 года предположительно составят 14,2 млрд долларов США, в третьем квартале — 9 млрд долларов. Такой прогноз опубликовал Центральный банк (ЦБ) России на своём официальном сайте.
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ЦБ планирует сократить использование безотзывных кредитных линий

ПРАЙМ04:18

ЦБ ожидает снижения выплат российских компаний по внешнему долгу в III квартале

Rambler News Serviceвчера в 11:25

Чистые выплаты по внешнему долгу нефинансовых организаций РФ во 2-м квартале могут составить $14,2 млрд

Финмаркетвчера в 09:49

Выплаты российских компаний по внешнему долгу во II квартале могут составить $14,7 млрд

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ЦБ оценил фактические платежи компаний РФ по внешнему долгу в ближайшие два квартала

Банки.рувчера в 10:01

Российские компании во II квартале выплатят $14,2 млрд по внешним долгам

Вести.Финансвчера в 10:35

Центробанк РФ прогнозирует сокращение выплат по внешнему долгу

REGNUMвчера в 10:11
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В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

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Армия и оружие

Китай испытал турбовентиляторный двигатель

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В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
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Обновлено в 00:00
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 миллиона рублей

Из огня удалось спасти около 120 тысяч рублей – все остальное превратилось в пепел, сообщают «Брянские новости».
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Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

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Обновлено в 02:45
Транспорт

Генпрокуратура проверит установку частных видеокамер на дорогах

Ранее «Известия» сообщали, что Военная автоинспекция (ВАИ) вскоре получит право фиксировать нарушения правил дорожного движения, причём и те, которые совершают гражданские.
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Происшествия

Сорванная ураганом крыша на заводе в Красноярске убила двух рабочих

На одном из красноярских предприятий обрушившаяся из-за урагана крыша убила двух человек.
Обновлено в 04:41
Политика

Песков раскрыл темы разговора Путина с главой Эстонии

Обновлено вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла погулять в образе канарейки

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Общество

Президент Франции вручил писателю Уэльбеку орден Почетного легиона

Французский президент Эммануэль Макрон наградил писателя Мишеля Уэльбека орденом Почетного легиона — высшей наградой страны, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Актриса Ксения Хаирова назвала шоком смерть Ирины Цывиной

Обновлено вчера в 07:58
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
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Политика

Лавров посоветовал США не злоупотреблять статусом доллара

Соединенные Штаты злоупотребляют статусом доллара. В будущем это скажется на надежности американской валюты.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных

Обновлено в 02:33
Футбол

Президент «Наполи» объяснил, почему Роналду не смог выиграть ЛЧ

Роналду не помог «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов, потому что матчи выигрывает команда.
Обновлено в 04:40
Здоровье

В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней

Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
Обновлено в 03:41
Экономика

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду

Глава Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики провести проверку в связи со смертью ребенка в Нягани.
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Экономика

Дивидендная доходность по акциям «Северстали» оценивается в 3,4%

"Северсталь" увеличила выплаты дивидендов относительно 4 кв. на 10,4%, но размер дивидендов ниже, чем за 2 и 3 кв. 2018 года.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео

Момент наезда иномарки на пешеходов в центре Петербурга зафиксировали видеокамеры. В результате происшествия пострадали шесть человек.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Москве на территории строящегося ЖК произошел пожар

В Даниловском районе Москвы на территории строящегося ЖК произошел пожар, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:55
Общество

Российские продукты оказались популярны в КНДР

Жители КНДР, которые долгое время работали в России, привыкли к российской еде и гастрономическим традициям, поэтому в Северной Корее они отдают предпочтение российскому пиву, черному хлебу и сметане, сообщает посольство России в КНДР.
Обновлено в 04:33
Здоровье

В Челябинске проверят жалобы врачей на снижение зарплат

Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит жалобы врачей больницы №6 на снижение зарплат в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
Обновлено вчера в 17:51
Авто

Renault сертифицировал Arkana для России

Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Политика

Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину

Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия

Во Владивостоке подростки поставили сверстника на колени и избили

Обновлено в 02:28
Игры

В PlayStation анонсировали ремейк игры XIII

В официальном блоге PlayStation анонсировали будущий ремейк XIII.
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