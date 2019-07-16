Финансы
Центробанк РФ понизил курс доллара и евроNews.ru 06:23
Курс евро снизился на 18,03 копейки, до 70,6771 рубля (70,8574 рубля на 16 июля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала меньше на 8,94 копейки и равняется 66,3518 рубля.
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