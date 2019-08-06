Финансы
Центробанк Китая снизил курс юаня к долларуNews.ru 03:19
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар. Как сообщает РИА Новости, курс нацвалюты снижается уже третий день подряд на фоне решения США ввести новые пошлины на китайский экспорт.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:37, Вашингтон
Армия и оружие
Турция и США создадут центр совместных операций
«Достигнута договоренность создать в Турции как можно скорее центр проведения совместных операций для координации с США и управления зоной безопасности [в Сирии]»,говорится в заявлении.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
В йеменском Адене произошли вооруженные столкновения
В столице «правительственной коалиции» Йемена Адене произошли вооруженные столкновения между местными ополченцами и «президентской гвардией», 7 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:13
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Политика
Сторонники Атамбаева: силовики покидают село Кой-Таш
Обновлено в 18:02
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью четверга принёс в регион до 60% месячной нормы осадков.
Обновлено в 20:24
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено в 19:49
Культура
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.
Обновлено вчера в 21:32
Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Гвинет Пэлтроу решилась на переезд к мужу спустя год после свадьбы
Актриса Гвинет Пэлтроу переезжает жить к мужу спустя год после свадьбы.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Представитель ЛНА заявил о турецкой разведке в Триполи
Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халед аль-Маджуб заявил во вторник, что турецкая разведка действует в столице Ливии, чтобы поддержать Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Помпео обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии безопасность и Иран
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом ситуацию в регионе, обеспечение безопасности судоходства и противодействие Ирану, говорится в распространенном в четверг сообщении госдепартамента.
Обновлено в 20:22
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Рейсовый автобус сбил насмерть девочку в Благовещенске
Ребенок попал под колеса автобуса в зоне пешеходного перехода в Благовещенске.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Utair оштрафовали за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов
В феврале мать-одиночка из Хабаровска возвращалась из Кургана с двумя сыновьями, после того как им сделали операцию в Центре им. Илизарова.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
София Ротару отмечает день рождения в Крыму
Сегодня, седьмого августа, София Ротару отмечает день рождения.
Обновлено в 03:03
Политика
Путина проинформировали о событиях в Киргизии
Обновлено в 12:20
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Новороссийске завершили спасательные работы на месте ДТП с автобусом
К двум часам ночи МЧС завершило спасательные работы на месте падения в обрыв пассажирского автобуса и иномарки.
Обновлено в 19:49
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Общество
Москвичи смогут получать результаты КТ и МРТ по электронной почте
Служба лучевой диагностики Москвы Лучевая диагностика объединяет компьютерную и магнитно-резонансную томографию, ультразвуковую и радиодиагностику.
Обновлено в 11:34
Здоровье
В селе Амурской области у свиней подозревают африканскую чуму
Специалисты амурского управления ветеринарии ужесточили контроль за перевозкой животных в регион, особенно свиней, а также продукции животноводства АЧС – это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Обновлено в 15:00
Технологии
OneWeb отозвала заявку на получение российских частот
Компания OneWeb отозвала заявку на получение российских частот в диапазонах, используемых для спутниковой радиосвязи и спутникового ТВ, сообщила компания и подтвердил RNS представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.
Обновлено в 09:24
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Политика
Памфилова оценила возможность вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с представителями КПРФ допустила возможность рассмотрения вопроса о вотуме недоверия руководителю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:39