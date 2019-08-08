Финансы

Центробанк Китая снизил курс юаня к долларуNews.ru 07 августа в 03:19

Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар. Как сообщает РИА Новости, курс нацвалюты снижается уже третий день подряд на фоне решения США ввести новые пошлины на китайский экспорт.
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Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".
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Жители Флориды напугались вторжения инопланетян

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Обновлено 08 августа в 21:56
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11

Руководитель управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин проинформировал о том, что после новых взрывов на военном складе под Ачинском медицинская помощь потребовалась еще одному человеку.
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Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства

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Общество

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Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
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В Калифорнии потребовали отменить предписывающий принимать женщин в руководство фирм закон

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Наука

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Владельцам кошек ученые советуют купить или выращивать специальную траву для своих питомцев, чтобы они могли ее жевать.
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Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

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Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
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Военные отправили беспилотники на разведку склада под Ачинском

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Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет

Ниже поддержка у президента была только в апреле 2001 года, 18 лет назад — тогда за Путина были готовы голосовать только 42% опрошенных, отметила Русская служба Би-би-си.
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Общество

В Китае из-за тайфуна эвакуировали более миллиона человек

Свыше миллиона человек эвакуированы из потенциально опасных районов в восточной части Китая в связи с тайфуном «Лекима».
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Сборная России победила команду Италии в товарищеском матче

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
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В состав Японии оказались включены четыре российских острова Курил.
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