Финансы
Центробанк Китая снизил курс юаня к долларуNews.ru 07 августа в 03:19
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар. Как сообщает РИА Новости, курс нацвалюты снижается уже третий день подряд на фоне решения США ввести новые пошлины на китайский экспорт.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:04, Вашингтон
Происшествия
Путешествующая автостопом молодая пара пропала в Забайкалье
В Забайкальском крае пропали молодой человек и девушка из западных регионов России, путешествующие автостопом.
Обновлено в 00:59
Общество
Сельдяного короля впервые заметили у берегов России
Житель Приморья Владимир Тарасов считается первым человеком, которому удалось поймать сельдяного короля в России.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 04:27
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в первом матче АПЛ
Обновлено в 00:36
Происшествия
Заместителя губернатора Хакасии выкинул из машины его водитель
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Музыка
Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю
Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 11:30
Космос
Жители Флориды напугались вторжения инопланетян
Странная вспышка света образовалась ранним утром в штате Флорида. Светящееся облако появилось в небе над Флоридой 8 августа рано утром.
Обновлено 08 августа в 21:56
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11
Руководитель управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин проинформировал о том, что после новых взрывов на военном складе под Ачинском медицинская помощь потребовалась еще одному человеку.
Обновлено в 00:42
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено 08 августа в 19:25
Общество
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено вчера в 05:13
Наука
В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита
Учёные полагают, что древние люди заселили высокогорье в эпоху палеолита около 45 тыс. лет назад из-за засухи в низинах.
Обновлено 08 августа в 14:25
Общество
В Калифорнии потребовали отменить предписывающий принимать женщин в руководство фирм закон
Американская консервативная правозащитная организация Judicial Watch подала иск к властям штата Калифорния в связи с принятием ими закона, предписывающего компаниям, акции которых свободно обращаются на рынке, принимать женщин в советы директоров.
Обновлено вчера в 23:24
Наука
Ученые выяснили, почему кошки едят траву
Владельцам кошек ученые советуют купить или выращивать специальную траву для своих питомцев, чтобы они могли ее жевать.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Военные отправили беспилотники на разведку склада под Ачинском
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
Спутник заснял в Белом море танкер для сбора радиоактивных отходов
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
Ниже поддержка у президента была только в апреле 2001 года, 18 лет назад — тогда за Путина были готовы голосовать только 42% опрошенных, отметила Русская служба Би-би-си.
Обновлено вчера в 15:09
Общество
В Китае из-за тайфуна эвакуировали более миллиона человек
Свыше миллиона человек эвакуированы из потенциально опасных районов в восточной части Китая в связи с тайфуном «Лекима».
Обновлено в 00:26
Политика
Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg
Власти США продемонстрировалди нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:13
Баскетбол
Сборная России победила команду Италии в товарищеском матче
После двух туров товарищеского турнира россияне одержали две победы. Ранее сборная России победила команду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено 08 августа в 13:49
Политика
На сайте Олимпиады-2020 южные Курилы включили в состав Японии
В состав Японии оказались включены четыре российских острова Курил.
Обновлено вчера в 01:26
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено 08 августа в 14:33