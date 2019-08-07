Финансы
Центробанк Китая снизил курс юаня к долларуNews.ru 03:19
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар. Как сообщает РИА Новости, курс нацвалюты снижается уже третий день подряд на фоне решения США ввести новые пошлины на китайский экспорт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:42, Вашингтон
Политика
В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Борис Корчевников попал в аварию с косулей
Обновлено в 11:00
Происшествия
Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца
Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева. Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили.
Обновлено в 03:47
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов
Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород» проведет матч в исправительной колонии №4 в Белгородской области против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 11:36
Общество
В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую госдачу Брежнева
Обновлено в 07:12
Общество
Кузнецова прокомментировала данные об уровне бедности в России
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала данные Росстата, согласно которым четверть детей в России живут за чертой бедности.
Обновлено в 09:24
Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ряд важных вопросов.
Обновлено в 09:56
Политика
Зеленский заявил, что Крым «вернется» в состав Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в "возвращении" Крыма.
Обновлено в 11:37
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Политика
WSJ узнала о кандидатурах на пост посла США в России
По данным издания, в число возможных кандидатов входят спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл.
Обновлено в 11:07
Политика
Госдума расследует вмешательство Запада в российские выборы
Фракция «Единая Россия» поддержит предложение оппозиции о создании комиссии по расследованию случаев влияния ряда западных стран на российские выборы.
Обновлено в 09:36
Игры
Death Stranding пропала из списка эксклюзивов для PlayStation 4
Death Stranding убрали из списка эксклюзивов для PlayStation 4. Sony и Kojima Productions не анонсировали игру на других платформах.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном
Пассажирка остановила автобус, который попал в ДТП в Долгопрудном. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 09:33
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Энергетика
Нефть Brent не удержалась на $60 за баррель
За прошлую неделю нефть Brent потеряла в цене 9%, понедельник, 5 августа, «мировой эталон» завершил ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге
Обновлено в 10:56
Кино
Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма
Как известно, Тарантино намеревается снять еще одну картину, десятую по счету, и на том закончить.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала ролик, в котором сообщила мужу о разводе
На днях Наталья не выдержала и опубликовала ролик. В видео Наташа, разговаривая с мужем, сообщает ему о разводе.
Обновлено в 05:29
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Обновлено в 10:55
Кино
В США составили топ-10 фильмов о Второй мировой войне
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер
Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.
Обновлено в 05:14
Политика
Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск
Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Луганск для проведения прямых переговоров о способах достижения мира в Донбассе.
Обновлено в 10:01
Культура
Российский хореограф создал благотворительный фонд поддержки искусств
Сергей Полунин, хореограф и артист балета, создал фонд для того, чтобы поддержать талантливых детей по всей России.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе
Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.
Обновлено в 09:00
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал о импичменте Биллу Клинтону
Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен попытке импичмента 42-му президенту президенту США Биллу Клинтону.
Обновлено в 09:14