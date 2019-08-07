Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар. Как сообщает РИА Новости, курс нацвалюты снижается уже третий день подряд на фоне решения США ввести новые пошлины на китайский экспорт.

Происшествия Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева. Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили.

Футбол Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород» проведет матч в исправительной колонии №4 в Белгородской области против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Общество Кузнецова прокомментировала данные об уровне бедности в России Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала данные Росстата, согласно которым четверть детей в России живут за чертой бедности.

Политика Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.

Политика Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ряд важных вопросов.

Политика Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.

Политика WSJ узнала о кандидатурах на пост посла США в России По данным издания, в число возможных кандидатов входят спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл.

Политика Госдума расследует вмешательство Запада в российские выборы Фракция «Единая Россия» поддержит предложение оппозиции о создании комиссии по расследованию случаев влияния ряда западных стран на российские выборы.

Игры Death Stranding пропала из списка эксклюзивов для PlayStation 4 Death Stranding убрали из списка эксклюзивов для PlayStation 4. Sony и Kojima Productions не анонсировали игру на других платформах.

Происшествия Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном Пассажирка остановила автобус, который попал в ДТП в Долгопрудном. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".

Энергетика Нефть Brent не удержалась на $60 за баррель За прошлую неделю нефть Brent потеряла в цене 9%, понедельник, 5 августа, «мировой эталон» завершил ниже $60 за баррель.

Кино Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма Как известно, Тарантино намеревается снять еще одну картину, десятую по счету, и на том закончить.

Шоу-бизнес Глюкоза опубликовала ролик, в котором сообщила мужу о разводе На днях Наталья не выдержала и опубликовала ролик. В видео Наташа, разговаривая с мужем, сообщает ему о разводе.

Политика Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Шоу-бизнес Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.

Политика Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Луганск для проведения прямых переговоров о способах достижения мира в Донбассе.

Культура Российский хореограф создал благотворительный фонд поддержки искусств Сергей Полунин, хореограф и артист балета, создал фонд для того, чтобы поддержать талантливых детей по всей России.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.

Происшествия ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах» Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.