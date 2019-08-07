Финансы

Центробанк Китая снизил курс юаня к долларуNews.ru 03:19

Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар. Как сообщает РИА Новости, курс нацвалюты снижается уже третий день подряд на фоне решения США ввести новые пошлины на китайский экспорт.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Кому еще «валютных манипуляций»?: Китай снова резко обрушил курс юаня

REGNUM06:03

Народный банк Китая снизил курс юаня до нового минимума

Российская газета03:31

Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару еще на 0,5%

Московский Комсомолецвчера в 23:15

ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару еще на 0,5%

Газета.Ruвчера в 23:58

ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента

РИА Новостивчера в 22:44

Центробанк Китая понизил курс юаня до нового минимума за 11 лет

ТАССвчера в 23:23

ЦБ Китая ещё снизил курс юаня к доллару

RT на русском00:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:02, Вашингтон
Общество

Донателла Версаче купила особняк с 20 спальнями

Обновлено в 14:28
Кино

Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

Начался второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева

Спецназ начал второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.
Обновлено в 14:55
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено в 12:14
Политика

Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины

Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:05
Общество

Фигурант дела об участии в акции в Москве с ребёнком рассказал о ситуации

Дмитрий Проказов, которого вместе с женой прокуратура призвала лишить родительских прав за то, что они, по версии ведомства, взяли ребёнка на несогласованный митинг 27 июля в Москве, рассказал RT о ситуации, в которой оказался.
Обновлено в 15:54
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.
Обновлено в 05:24
Экономика

Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств

Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50
Общество

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено в 15:00
Политика

Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Общество

В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург

Обновлено в 08:20
Происшествия

Дело о массовых беспорядках в Москве передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля передано в центральный аппарат СК России.
Обновлено в 13:31
Происшествия

В Ачинском районе снят режим ЧС

Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес

59-летняя Лариса Вербицкая показала девичью фигуру на занятиях йогой

Поклонники Ларисы Вербицкой восхищены ее стройностью и гибкостью. Лариса Вербицкая всерьез увлечена йогой.
Обновлено в 10:57
Футбол

Левандовски рассказал, какие новички нужны «Баварии»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о трансферной политике своего клуба.
Обновлено в 14:17
Наука

Употребление кофе перед сном не приводит к бессоннице

Эксперты пришли к заключению, что употребление бодрящего напитка за несколько часов до сна не приводит к появлении бессонницы.
Обновлено в 13:53
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Обновлено в 11:55
Гаджеты

Xiaomi выпустит смартфон со 108-мегапиксельной камерой

48-мегапиксельных смартфонов на рынке хватает: "глазастые" камеры установлены, например, в OnePlus 7 Pro, Redmi Note 7 и Honor View 20.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

Боевики из Идлиба начали наступление на позиции сирийской армии

Обновлено в 15:10
Политика

Рук не хватит: Эрдоган не оценил байки Зеленского о браслетах с именами моряков

Зеленский отметил, что не станет снимать браслеты, пока не «вернёт моряков домой».
Обновлено в 15:47
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Музыка

Вилли Токарев посвятил последнюю песню Чечне и Кадырову

Обновлено в 10:21
Экономика

FT сообщила о росте риска валютной войны США и Китая

The Financial Times отмечает, что торговую войну США и КНР от валютной отделяет только один шаг.
Обновлено вчера в 10:52
Финансы

Цена на золото достигла шестилетнего максимума

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото привесила 1,5 тысяч долларов за унцию впервые с 2013 года.
Обновлено в 10:58
Кино

Моника Левински спродюсирует сериал о импичменте Биллу Клинтону

Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен попытке импичмента 42-му президенту президенту США Биллу Клинтону.
Обновлено в 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное