Финансы
Центробанк: Инфляция в России начнет снижаться во втором полугодииАктуальные Новости 01:38
По данным Центробанка, инфляция в России пойдет на снижение во втором полугодии текущего года. До конца года показатель составит 5-5,5%. Аналитики отмечают, что начало года ознаменуется ростом цен на потребительские товары, передает ГлобалМСК.ру.
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Авто
Назван ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве в 2018 году
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Найдено тело летчика разбившегося Су-34
Обновлено вчера в 13:23
Авто
В Tesla заявили о намерении уволить 7% своих сотрудников
Компания Tesla сообщила о намерении сократить 7% своего персонала. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.
Обновлено в 01:27
Транспорт
Грунт вновь просел на Ферганской улице в Москве
Участок Ферганской улицы в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы вновь перекрыт. Причиной стало второе за неделю проседание грунта.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
СNBC: Россия успешно испытала систему ПРО «Нудоль»
Американский телеканал отмечает, что, по данным разведки США, российская система "Нудоль" будет выполнять именно противоспутниковые миссии, причем в 2018 году она была испытана дважды, а всего систему тестировали семь раз.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Пожар на складе в Благовещенске потушен
Крупный пожар на складе с полистиролом в Благовещенске ликвидирован, пострадавших нет. Пожарные проводят проливку, передает ТАСС.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Мексике при взрыве трубопровода погибли 20 человек
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Скончался самый богатый житель Филиппин по версии Forbes
Обновлено в 02:16
Культура
Сатирик Семен Лившин скончался в США
Обновлено в 01:57
Происшествия
Коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн украли в США
Обновлено вчера в 21:45
Путешествия
Власти Бали введут налог для иностранных туристов
Обновлено в 01:29
Авто
Ford Mondeo наконец-то обновился
Кроме оставшегося без изменений 165-сильного турбомотора объемом 1,5 л, в гамме двигателей имеется 2-литровый дизель в трех вариантах мощности: 120, 150 и 190 л.с. В стандарте со всеми моторами сочетается 6-ступенчатая «механика», а для самых мощных турбодизелей доступен еще и новый «автомат».
Обновлено вчера в 09:38
Музыка
Архив группы «Гражданская оборона» выставят на торги
Обновлено в 02:10
Политика
Обвиненный в мошенничестве россиянин экстрадирован в США из Болгарии
В минувшую пятницу, 18 января, в США экстрадирован из Болгарии гражданин России Александр Жуков, ранее обвиненный властями Соединенных Штатов в интернет-мошенничестве.
Обновлено вчера в 19:21
Экономика
На Ривненской АЭС произошло отключение одного из энергоблоков от сети
"Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ривненской АЭС до 37%", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Сумах у храма канонической православной церкви прогремел взрыв
Обновлено вчера в 15:23
Политика
В Крыму прокомментировали предложения Германии по Керченскому проливу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал изучить его, но добавил, что в ходе встречи в Аргентине на саммите G20 президент России Владимир Путин «тут же согласился» на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель допустить специалистов из Германии и Франции в Керченский пролив.
Обновлено в 02:13
Общество
В ночь на Крещение над Москвой прошла снежная гроза
Снежная гроза разразилась в ночь на Крещение в небе над Москвой, сообщают 19 января очевидцы природного явления в социальных сетях.
Обновлено вчера в 23:40
Религия
В Риге сообщили об отмене крещенских купаний
В Латвийской православной церкви (ЛПЦ) сообщили, что крещенские купания в Риге отменили в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Обновлено вчера в 20:31
Авто
В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
В Москве обокрали экс-губернатора Дарькина
Жертвой воров стал в Москве бывший губернатор Приморского края, а ныне президент Тихоокеанской промышленной группы Сергей Дарькин.
Обновлено в 01:46
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 7 приедет в Россию весной
Компания Chery привезет в Россию новый флагманский кроссовер Tiggo 7 весной текущего года.
Обновлено вчера в 11:50
Религия
Крещенские купания в Депутатском прошли в минус 51 градус по Цельсию
Купель на реке Яна в Депутатском отец Александр Воронов, благочинный Северного округа, освящал в минус 51 градус по Цельсию, сообщает телеканал «Якутия 24».
Обновлено в 02:19
Интернет
Facebook тестирует новую секретную соцсеть для подростков
Компания Facebook уже несколько месяцев занимается разработкой нового приложения LOL, ориентированное на подростков.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Суд в субботу изберет меру пресечения Насте Рыбке и Алексу Лесли
"По неофициальной информации, вопрос о мере пресечения будет рассматриваться завтра в 14 часов в Нагатинском суде Москвы", - сообщил "Интерфаксу" адвокат А.Вашукевич Александр Молохов в пятницу.
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Российское общество еще не готово к погребению Ленина, заявил член СПЧ
Член СПЧ и директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов ранее заявил РИА Новости, что "сейчас абсолютно реально захоронить тело Ленина", он считает, что "для России это будет шаг вперед".
Обновлено в 02:12
Общество
В Чечне жителям списали более 9 млрд рублей долгов за газ
В Чеченской Республике местным жителям списали более девяти миллиардов рублей долгов за газ.
Обновлено вчера в 01:48
Общество
«Кровавая Луна»: как пройдет затмение 21 января
Обновлено вчера в 10:26
Наука
Названа смертельная опасность долгого сна для беременных
Обновлено вчера в 12:41
Теннис
Джокович сыграет с Медведевым в четвёртом круге Australian Open
Обновлено в 02:32