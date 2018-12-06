Политика

Центризбирком включат в нацпроект «Цифровая экономика»
Экономика сегодня
00:50

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил предложение Центральной избирательной комиссии России о присоединении к нацпроекту «Цифровая экономика».
Экономика сегодня00:50
с чего всё началось

Центризбирком включают в нацпроект «Цифровая экономика»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову включить Центральную избирательную комиссию России в программу "Цифровая экономика", следует из письма, направленного в аппарат правительства 30 ноября (копия есть у "Ъ").
Коммерсантъвчера в 17:28

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СМИ: ЦИК может разрешить россиянам голосовать дистанционно

Газета Кемерова02:26

Политолог назвал риски дистанционного голосования в России

Национальная служба новостей02:55

ЦИК разрешит россиянам голосовать дистанционнно

URA.Ru01:03

Центризбирком включат в нацпроект «Цифровая экономика»

Экономика сегодня00:50

Участники «Школы парламентаризма» встретились с Оксаной Кислицыной

Время Н03:24

ЦИК сможет рассчитывать на запуск проекта по дистанционному голосованию

Ведомостивчера в 22:42

Центризбирком включают в нацпроект «Цифровая экономика»

Коммерсантъвчера в 17:28
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Политика

Медведев назвал пенсионные изменения самым трудным решением за 10 лет

Повышение пенсионного возраста стало самым трудным решением российских властей за последнее десятилетие, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

В Минобороны России оценили проход эсминца США

Обновлено в 05:24
Политика

Конституционный суд признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии

Запрос Юнус-Бека Евкурова удовлетворен Конституционный суд (КС) РФ аннулировал решение КС Ингушетии, отменившего 30 сентября соглашение о ратификации границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепившей его закон Ингушетии.
Обновлено в 05:24
Политика

Рада приняла закон о признании членов УПА участниками боевых действий

Верховная рада приняла закон №8519 о признании членов Украинской повстанческой армии* участниками боевых действий.
Обновлено в 05:25
Политика

Командующий ВМС Украины решил обменять сам себя на украинских моряков

Воронченко уверен, что военнослужащие, устроившие провокацию в российских водах, были задержаны «противозаконно».
Обновлено в 05:28
Политика

Финансовый директор Huawei задержана в Канаде

Финансовый директор телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу задержана в Канаде, передает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Порошенко заявил о наращивании группировок войск на границе с Россией

Страны ЕС после инцидента призвали Украину и РФ снизить эскалацию и проявлять максимальную сдержанность.
Обновлено в 05:19
Политика

Медведев рассказал о реализации «Цифровой экономики»

Правительство РФ реализует нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации».
Обновлено в 05:26
Политика

Медведев: в науке и здравоохранении параллельные линии пересекаются

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что национальные проекты науки и здравоохранения не являются обособленными друг от друга.
Обновлено в 05:20
Политика

В Госдуме опровергли испытание Россией ракеты «Искандер М»

Россия имеет три вопроса к США по исполнению договора о РСМД, а у Соединенных Штатов к РФ один - по ракете "Искандер М", испытания которой РФ не проводила, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 03:57
Политика

Новак рассказал о переносе переговоров РФ, Украины и ЕС по газу

Трехсторонние переговоры по газу в формате ЕС-Россия-Украина перенесены с декабря на январь.
Обновлено в 05:12
Политика

В Госдуму внесли проект о повышении возраста продажи оружия до 21 года

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о повышении возраста продажи оружия в России с 18 до 21 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

В Госдуме оценили возможную отправку кораблей США в Чёрное море

Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, передавал, что после инцидента в Керченском проливе Вашингтон готовится направить один военный корабль в Чёрное море.
Обновлено в 04:05
Политика

Трампу потребовался лимузин и кортеж, чтобы проехать 230 метров

Советники Белого дома отказались отвечать на вопрос, почему Трамп предпочел кортеж и было ли это связано с безопасностью.
Обновлено в 04:32
Политика

Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение топливных налогов

Национальное собрание Франции одобрило инициативы правительства, в частности, относительно шестимесячного моратория на топливные налоги.
Обновлено в 05:04
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