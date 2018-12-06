Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову включить Центральную избирательную комиссию России в программу "Цифровая экономика", следует из письма, направленного в аппарат правительства 30 ноября (копия есть у "Ъ").

с чего всё началось

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил предложение Центральной избирательной комиссии России о присоединении к нацпроекту «Цифровая экономика».

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