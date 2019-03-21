Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы ГрудининуRT на русском 06:06
Центральная избирательная комиссия России отказала в передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину. Как сообщает РИА Новости, члены комиссии проголосовали против принятия данного постановления.
Читать в источнике
Оценить607
Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может. Если мы примем решение о передаче мандата Грудинину, то уже на второй день его должны будут изгнать из Госдумы.
— Николай Булаев, российский политикРосбалт 05:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Экономика
Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд руб
Консолидированная чистая прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 20% — до 8,365 млрд руб.
Обновлено в 09:36
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Общество
Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов
Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.
Обновлено в 09:46
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Воронеже школьник умер на перемене
Следственный комитет выясняет причины и обстоятельства смерти 15-летнего подростка, который скончался на перемене в школе в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Обновлено в 08:02
Происшествия
ГИБДД снова начала выписывать штрафы после сбоя в электронных сервисах
Как передает «Коммерсант» со ссылкой на телеграм-каналы, к настоящему моменту ГИБДД удалось устранить сбой, из-за которого в течение нескольких часов региональные инспекторы не могли выписывать штрафы нарушителям и пробивать их по базе через ФИО автовладельца.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Футбол
Андрей Аршавин стал послом Евро-2020
Обновлено в 06:55
Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено в 07:18
Гаджеты
Тимати представил беспроводные наушники от Black Star
Обновлено в 09:08
Авто
Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению
Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года оснастит все модели машин камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения.
Обновлено в 00:09
Энергетика
Wintershall: жители ЕС не заплатят ни цента за «Северный поток-2»
Евросоюз выдает субсидии на Baltic Pipe, СПГ-терминал в Свиноуйсьце и интерконнектор между Литвой и Польшей.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Huawei открыла сайт для предзаказа Huawei P30 и P30 Pro
В Европе на официальных сайтах Huawei уже появились странички Huawei P30 и P30 Pro с качественными изображениями.
Обновлено в 07:12
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Десятки человек погибли при крушении туристического парома в Ираке
По меньшей мере 45 человек погибли при крушении туристического парома, следовавшего по реке Тигр, в районе города Мосул в Ираке.
Обновлено в 09:41
Общество
Названы сайты Рунета с самыми агрессивными пользователями
Эксперты выделили такие периоды агрессивного поведения: 14-19 лет, когда играют гормоны, и 25-35 лет, когда появляется осознание важности собственного мнения.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Здоровье
В Калининградской области вновь растет число болеющих раком
В Калининградской области вновь растет число онкобольных. К такому выводу пришли специалисты регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 09:35
Энергетика
Литр бензина в России за неделю подешевел на три копейки
Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 11 по 17 марта снизилась на три копейки и составила 43,98 рубля за литр.
Обновлено в 09:14
Космос
Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»
По данным корпорации, специалисты РКС начали разработку технического проекта модернизации комплекса «Зефир-Т», которым оснащен корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов».
Обновлено в 08:25
Экономика
МТС приняла новую дивидендную политику
Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2019-2021 годы, в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 руб. на одну обыкновенную акцию и 56 рубля за АДР в течение каждого календарного года.
Обновлено в 08:02
Спорт
Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Общество
Подсчитан рост зарплат региональных чиновников в 2018 году
В 2018 году среднемесячная зарплата чиновников в регионах достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9% и составила 42,1 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 09:17
Политика
Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:52
Спорт
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Стало известно о подготовке бунта против мигрантов в Якутске
Жители Якутска намерены провести очередную несанкционированную антимигрантскую акцию, череда которых началась после изнасилования одной из местных жительниц несколькими приезжими.
Обновлено в 08:12
Музыка
Пресняков-младший мог отменить концерт в Твери из-за смерти Началовой
Отец Владимира Преснякова-младшего считает, что перенос концерта сына в Твери связан с похоронами Юлии Началовой.
Обновлено в 05:13