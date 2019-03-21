Политика

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы ГрудининуRT на русском 06:06

Центральная избирательная комиссия России отказала в передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину. Как сообщает РИА Новости, члены комиссии проголосовали против принятия данного постановления.
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Николай Булаев
Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может. Если мы примем решение о передаче мандата Грудинину, то уже на второй день его должны будут изгнать из Госдумы.
— Николай Булаев, российский политикРосбалт 05:59

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