Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы ГрудининуRT на русском 06:06
Центральная избирательная комиссия России отказала в передаче вакантного мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину. Как сообщает РИА Новости, члены комиссии проголосовали против принятия данного постановления.
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Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может. Если мы примем решение о передаче мандата Грудинину, то уже на второй день его должны будут изгнать из Госдумы.
— Николай Булаев, российский политикРосбалт 05:59
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