КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутатаРоссийская газета вчера в 08:25

Булаев добавил, что КПРФ не сможет оспорить это решение. В понедельник, 18 марта, президиум ЦК КПРФ проголосовал за передачу Грудинину мандата депутата Госдумы. О решении передать мандат Алферова бывшему кандидату в президенты на прошлой неделе рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

с чего всё началось

Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может. Если мы примем решение о передаче мандата Грудинину, то уже на второй день его должны будут изгнать из Госдумы.

Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Политика Киев выразил протест после решения суда по делу Гриба Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением суда Ростова-на Дону, который ранее осудил украинца Павла Гриба за содействие терроризму и приговорил к шести годам колонии.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.

Спорт Ходок Иванов лишен медалей и дисквалифицирован за допинг Чемпион мира 2013 года по спортивной ходьбе Александр Иванов получил дисквалификацию сроком на три года за нарушение антидопинговых правил.

Политика В Кремле прокомментировали слова Трампа о Голанских высотах Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авто BMW отзывает кроссоверы BMW X5 в России Компания BMW отзывает в России кроссоверы BMW X5 из-за ненадежной затяжки винтов ремня безопасности и переднего сиденья.

Политика Кремль надеется, что переходный период в Казахстане пройдет спокойно Россия рассчитывает, что несмотря на переходный период после отставки Нурсултана Назарбаева, Казахстан сможет сохранить свою роль в интеграционных процессах.

Футбол Сборная Бельгии поблагодарила команду России за убранную раздевалку Сборная Бельгии поблагодарила команду России за убранную раздевалку после отборочного матча чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».

Культура Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Армия и оружие Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27 Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.

Экономика Медведев поручил представить список ответственных за срыв сроков ФАИП Премьер-министр РФ Дмитирий Медведев поручил министру экономического развития Максиму Орешкину представить список ответственных за срыв сроков ввода объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).

Футбол СМИ: Джеко и Эль-Шаарави чуть не подрались в раздевалке «Ромы» Нападающие "Ромы" Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави чуть не подрались в раздевалке в перерыве матча чемпионата Италии против СПАЛа (1:2), сообщают итальянские СМИ.

Здоровье В Минздраве рекомендовали россиянам принимать витамины в пост Россиянам, соблюдающим пост, особенно детям и пожилым людям, необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы, чтобы избежать дефицита микронутриентов, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава РФ академик РАН Виктор Тутельян.

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Культура В Перми пройдет Российская студенческая весна В Перми с 14 по 19 мая пройдет XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна".

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области Количество пострадавших в ДТП с грузовиком и ВАЗ на трассе в Челябинской области увеличилось до шести.

Происшествия МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.

Финансы В Morgan Stanley предсказали ослабление доллара США Три ключевых фактора, помогавшие американскому доллару расти в 2018 году, в текущем году могут сыграть на ослабление национальной валюты Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.

Театры В Варшаве поставили спектакль по книге Гитлера Постановка пьесы по книге Адольфа Гитлера в одном из театров Варшавы вызвала международный скандал.

Политика ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».