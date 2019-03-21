Политика
КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутатаРоссийская газета вчера в 08:25
Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Читать в источнике
Оценить1075
Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может. Если мы примем решение о передаче мандата Грудинину, то уже на второй день его должны будут изгнать из Госдумы.
— Николай Булаев, российский политикРосбалт вчера в 05:59
с чего всё началось
Булаев добавил, что КПРФ не сможет оспорить это решение. В понедельник, 18 марта, президиум ЦК КПРФ проголосовал за передачу Грудинину мандата депутата Госдумы. О решении передать мандат Алферова бывшему кандидату в президенты на прошлой неделе рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ведомостивчера в 05:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Зюганов назвал «позорищем» отказ ЦИК передать мандат депутата Грудинину
Национальная служба новостейвчера в 12:02
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Политика
Киев выразил протест после решения суда по делу Гриба
Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением суда Ростова-на Дону, который ранее осудил украинца Павла Гриба за содействие терроризму и приговорил к шести годам колонии.
Обновлено в 06:26
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Спорт
Ходок Иванов лишен медалей и дисквалифицирован за допинг
Чемпион мира 2013 года по спортивной ходьбе Александр Иванов получил дисквалификацию сроком на три года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 05:58
Политика
В Кремле прокомментировали слова Трампа о Голанских высотах
Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:30
Авто
BMW отзывает кроссоверы BMW X5 в России
Компания BMW отзывает в России кроссоверы BMW X5 из-за ненадежной затяжки винтов ремня безопасности и переднего сиденья.
Обновлено в 02:22
Экономика
Уровень исполнения нацпроектов регионами низок, заявил Силуанов
Речь идет и о региональных, и о местных бюджетах.
Обновлено в 07:02
Политика
Кремль надеется, что переходный период в Казахстане пройдет спокойно
Россия рассчитывает, что несмотря на переходный период после отставки Нурсултана Назарбаева, Казахстан сможет сохранить свою роль в интеграционных процессах.
Обновлено в 05:47
Футбол
Сборная Бельгии поблагодарила команду России за убранную раздевалку
Сборная Бельгии поблагодарила команду России за убранную раздевалку после отборочного матча чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова
В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».
Обновлено в 06:04
Культура
Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства
Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
Обновлено в 06:00
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие
Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27
Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Экономика
Медведев поручил представить список ответственных за срыв сроков ФАИП
Премьер-министр РФ Дмитирий Медведев поручил министру экономического развития Максиму Орешкину представить список ответственных за срыв сроков ввода объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).
Обновлено в 06:11
Футбол
СМИ: Джеко и Эль-Шаарави чуть не подрались в раздевалке «Ромы»
Нападающие "Ромы" Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави чуть не подрались в раздевалке в перерыве матча чемпионата Италии против СПАЛа (1:2), сообщают итальянские СМИ.
Обновлено в 06:58
Здоровье
В Минздраве рекомендовали россиянам принимать витамины в пост
Россиянам, соблюдающим пост, особенно детям и пожилым людям, необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы, чтобы избежать дефицита микронутриентов, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава РФ академик РАН Виктор Тутельян.
Обновлено в 03:40
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
Транспорт
Станцию метро «Академическая» в Петербурге откроют к 1 июля
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Началовой уточнила причину смерти певицы
Обновлено в 04:48
Культура
В Перми пройдет Российская студенческая весна
В Перми с 14 по 19 мая пройдет XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна".
Обновлено в 05:35
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области
Количество пострадавших в ДТП с грузовиком и ВАЗ на трассе в Челябинской области увеличилось до шести.
Обновлено в 01:51
Происшествия
МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики
В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.
Обновлено в 05:44
Финансы
В Morgan Stanley предсказали ослабление доллара США
Три ключевых фактора, помогавшие американскому доллару расти в 2018 году, в текущем году могут сыграть на ослабление национальной валюты Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Обновлено в 06:59
Театры
В Варшаве поставили спектакль по книге Гитлера
Постановка пьесы по книге Адольфа Гитлера в одном из театров Варшавы вызвала международный скандал.
Обновлено в 02:56
Политика
ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака
Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 05:31
Гаджеты
Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7
Корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7. Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft.
Обновлено в 05:35