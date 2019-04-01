Политика
ЦИК Украины обработал больше 80% протоколовПрофиль вчера в 08:00
Центризбирком Украины обработал 80,9% избирательных бюллетеней. По данным на 15:00 мск, безоговорочным лидером президентской гонки остаётся шоумен Владимир Зеленский, он получает 30,41% голосов.
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Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено вчера в 07:14
Технологии
Российский VR-проект об аутизме взял серебро престижного конкурса в Вене
На торжественной церемонии в австрийской столице престижная награда была вручена руководителю проекта-победителя, заместителю главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталье Лосевой.
Обновлено вчера в 17:00
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено вчера в 10:12
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
В авиакатастрофе погибла совладелица S7 Наталия Филева
В минувшее воскресенье в Германии в результате авиакатастрофы погибла совладелица авиационной группы S7 AirSpace Corporation 55-летняя Наталия Филева.
Обновлено вчера в 03:10
Политика
Григорий Рапота поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
Спасатели потушили пожар в жилом доме на севере Москвы
Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме на севере Москвы, сообщатся на сайте столичного МЧС.
Обновлено в 00:54
Футбол
«Торпедо» объявило о старте продаж билетов на матч с «Шеффилдом»
"Торпедо" анонсировало билетную программу на выставочный матч с "Шеффилдом", который состоится 22 июня на стадионе им. Э. Стрельцова, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 01:21
Общество
В Новосибирске текст «Тотального диктанта» зачитают Познер и Макаревич
В кинотеатре «Победа» текст зачитает писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ — хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров, уточнил Поздняков.
Обновлено в 01:13
Транспорт
Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта
В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Обновлено в 01:34
Политика
Посольство объяснило визит Колокольцева в КНДР
Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев проведет переговоры с руководством министерства народной безопасности КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Северной Корее.
Обновлено в 01:53
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.
Обновлено в 00:01
Политика
Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин
Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
Обновлено в 00:58
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Наука
Приморские ученые предложили новый способ лечения рака груди
Применять антибиотик клофазимин во время химиотерапии одной из самых тяжелых форм рака груди в качестве блокатора Wnt-сигнальных путей предложили ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и их коллеги из Швейцарии.
Обновлено в 00:28
Происшествия
В Ярославле избили племянницу Скрипаля
Обновлено вчера в 18:58
Здоровье
Жириновский придумал, как победить болезни
Ранее Жириновский в связи с ростом в стране заболеваемости гриппом попросил направить в Госдуму для анализа эпидемиологической обстановки санитарных врачей.
Обновлено в 01:25
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ
СКА сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Счастливый номер: в Таиланде пляжный спасатель выиграл почти $1 млн
Житель Таиланда, работающий спасателем на пляже, разбогател почти на $1 млн благодаря государственной лотерее.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit
Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»
Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».
Обновлено вчера в 18:33
Экономика
«Роснефть» может создать арктический кластер
«При подтверждении ресурсной базы в создаваемый кластер могут войти также и активы Восточного Таймыра, расположенные в районе Хатанги», – приводятся слова Сечина на сайте kremlin.ru.
Обновлено вчера в 12:36
Кино
О жизни Юлии Началовой снимут художественный фильм
Обновлено вчера в 18:30
Политика
В Кремле ответили на заявления Зеленского о Донбассе
В Кремле ответили кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому на слова о Донбассе.
Обновлено вчера в 07:12
Музыка
Мадонна получит $1 млн за выступление на «Евровидении» в Израиле
Американская певица Мадонна получит $1 млн за выступление на песенном конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле.
Обновлено в 02:02
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Орландо», «Даллас» разгромил «Филадельфию»
В параллельном матче «Даллас Маверикс» (31-46) дома разгромил «Филадельфию Сиксерс» (49-28) — 122:102.
Обновлено в 00:11