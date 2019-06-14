Финансы
Банк России понизил ключевую ставкуРосбалт 14 июня в 06:47
Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,5% годовых. Таким образом, ставка снижена впервые с марта 2018 года. Решение ЦБ совпало с прогнозами большинства аналитиков.
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Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 14 июня в 08:31
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«ЦБ ожидает сокращение темпов оттока капитала более чем вдвое – интересно, с чего бы?»
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