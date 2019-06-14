Финансы
Центральный банк снизил ключевую ставкуДеловое.ТВ вчера в 10:03
Последний раз главный Банк России принял такое решение в марте 2018 года. Тогда ставку снизили до 7,5% годовых.
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Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ вчера в 08:31
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Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Гаджеты
Xiaomi отказалась от программы бета-тестирования MIUI
Компания Xiaomi заявила о скором закрытии уникальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI на всех устройствах.
Обновлено в 16:29
Технологии
Робот ответил на издевательства людей
Обновлено в 06:23
Происшествия
В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома
В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома около гаражей, сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено в 18:34
Политика
Индия вводит пошлины на американские товары
В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Кино
Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал
Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.
Обновлено в 05:01
Футбол
Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы
Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Теннис
Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли
Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли.
Обновлено в 17:24
Авто
Ставим купленный автомобиль на учет в ГИБДД
Если автомобиль не поставлен на учёт в течение 10 дней после совершения сделки купли-продажи, нужно заплатить штраф.
Обновлено в 08:40
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Авто
Renault Arkana: важная информация о новинке
Обновлено в 06:08
Общество
Панин рассказал о больших проблемах с сексом у россиян
Обновлено в 17:57
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Политика
В Чехии могут сделать дату ввода союзных войск в 1968 году Днём памяти
В ночь с 20 на 21 августа 1968 года советские войска и ещё четыре государства, входившие в состав ОВД, вошли на территорию Чехословакии с четырёх направлений и воздушным путём для прекращения политических реформ, получивших название "Пражская весна".
Обновлено в 18:13
Транспорт
В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Начальника территориального ФОМС в Карачаево-Черкесии ранили ножом
Неизвестный ударил ножом начальника территориального Фонда обязательного медицинского страхования по Карачаево-Черкесии Айдемира Джанкезова, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 13:28
Музыка
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии
Указ о присвоении Алсу звания народной артистки подписал временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров, передают местные СМИ.
Обновлено в 05:45
Общество
Чудеса прогресса: скоро начнется стройка поселка, напечатанного на 3D-принтере
Острый вопрос с дешевым социальным жильем в Южной Америке планируют решить с помощью 3D-принтера.
Обновлено в 14:08
Общество
Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца
Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-на», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Обновлено в 15:15
Политика
Трамп призвал сменить мэра Лондона
Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
Кино
В Сочи объявят победителей кинофестиваля «Кинотавр»
Лауреаты 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" будут объявлены в воскресенье на церемонии, которая пройдет в Зимнем театре Сочи.
Обновлено в 17:09
Футбол
«Боруссия» собирается вернуть Хуммельса
Тренерский штаб дортмундской «Боруссии» собирается вернуть в клуб защитника Матса Хуммельса, выступающего за «Баварию», сообщает Sport Bild.
Обновлено вчера в 21:31