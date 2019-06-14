Центральный банк снизил ключевую ставкуДеловое.ТВ вчера в 10:03

Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.

Последний раз главный Банк России принял такое решение в марте 2018 года. Тогда ставку снизили до 7,5% годовых.

Футбол Анюков и Жирков остаются в «Зените» Юрий Жирков подпишет контракт сроком на один год, а Александр Анюков завершит карьеру футболиста и станет тренером в структуре клуба.

Политика NYT: США участили кибератаки на российские электросети Соединённые Штаты участили попытки кибератак на энергетическую систему России с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов, пишет The New York Times со ссылкой на источник.

Шоу-бизнес Ани Лорак начала встречаться с саунд-продюсером Black Star Подписчики певицы заметили, что Егор Глеб уже успел познакомиться с дочерью своей девушки Софией.

Политика МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.

Общество На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.

Космос Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.

Политика В Черногории прошло массовое богослужение в защиту Сербской церкви В Подгорице у собора Воскресения Христова прошло массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ).

Политика Яценюк гордо назвал себя причиной поражения Порошенко на выборах Один из наиболее предприимчивых майданщиков и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Петру Порошенко не стоило ввязываться в противостояние с ним пять лет назад.

Авто Почему дорожают автомобили с пробегом Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.

Происшествия Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.

Происшествия Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.

Политика Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.

Финансы Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.

Экономика Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.

Общество Собчак раскритиковала Малышеву за слова об умственно отсталых детях В комментариях в соцсетях от Малышевой требуют извинений за слова о больных детях.