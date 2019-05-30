Финансы

ЦБ назвал главные внешние и внутренние риски для российской экономикиDaily Storm вчера в 11:59

Аналитики организации отнесли к внутренним проблемам доминирование государственного сектора и рост монополизации, что, по их мнению, является основным препятствием для увеличения объема инвестиций и производительности в России. Главным внешним риском в Moody's назвали усиление оттока капитала.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Названы слабые места финансовой системы России

Lenta.ruвчера в 13:12

ЦБ рассказал о рисках ужесточения санкций против России

Коммерсантъвчера в 12:25

ЦБ назвал основные риски для финансовой стабильности России

ТАССвчера в 12:38

В ЦБ назвали серьезные риски для российской экономики

Газета.Ruвчера в 14:08

ЦБ сообщил о сохранении риска ужесточения санкций

Rambler News Serviceвчера в 11:32

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

РБКвчера в 11:00

Набиуллина отметила роль мер ЦБ по дедолларизации в сокращении внешних рисков для РФ

Народные новостивчера в 05:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Авто

Cadillac представил высокопроизводительный седан CT5-V

Обновлено в 02:54
Музыка

Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»

Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».
Обновлено в 07:39
Общество

Пенсионеров чаще всего берут на работу на производственные предприятия

Производственные предприятия охотнее всех берут на работу пенсионеров: каждая вторая организация рассматривает возрастных кандидатов на общих условиях.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабая

Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 02:34
Общество

Законы июня освободят россиян от роуминга

Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем

Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.
Обновлено в 09:15
Футбол

Де Лигт даст ответ «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт пообещал дать ответ «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Экономика

НТВ раскрыл схему о выводе Ходорковским $51 млрд из России

Ходорковский вместе со старыми партнерами - Леонидом Невзлиным, Платоном Лебедевым, Владимиром Дубовым и Михаилом Брудно - сохранили контроль над выведенными из ЮКОСа денежными средствами и стали вкладывать их в недвижимость по всему миру: вначале в Юго-Восточной Азии, после 2014 года - в Западной Европе.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Политика

На Украину прибыла временный поверенный США Кристина Квин

США назначили временного поверенного в делах на Украине. Им стала Кристина Квин, сообщило американское дипломатическое ведомство.
Обновлено в 09:31
Экономика

Мутко: регионы получат деньги на нацпроекты на три года вперед

Финансирование национальных проектов на три года вперед поможет главам регионов планировать работу по их реализации, заявил в пятницу журналистам во время рабочей поездки в Воронеж вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Обновлено в 09:20
Экономика

Bloomberg: биткоин признан бесполезным

На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 10:18
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Технологии

Путину показали устройство для анализа усталости водителей

Президенту России Владимиру Путину показали устройство для анализа усталости водителей.
Обновлено вчера в 13:50
Общество

Названы самые перспективные профессии

Директор Центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС доктор экономических наук Татьяна Клячко назвала пять наиболее перспективных профессий.
Обновлено в 09:01
Происшествия

«Мусорный» протест в Архангельской области вылился в массовую драку

Обновлено в 08:54
Баскетбол

«Торонто» с победы над «Голден Стэйт» начал финальную серию НБА

"Торонто" обыграл "Голден Стэйт" в первом матче финала НБА (118:109).
Обновлено вчера в 23:38
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
Обновлено в 08:51
Политика

Россия расширит черный список представителей ЕС

Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый

Обновлено в 08:03
Интернет

Leap Motion объединяется с конкурентом

Компания Leap Motion, известная по разработке очков дополненной реальности, объединилась с конкурентом UltraHaptics.
Обновлено в 06:28
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Владимир Путин подписал указ о присвоении имён аэропортам Ставрополья

Итоги конкурса подвели 4 декабря.31 мая 2019 года президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имён аэропортам России.
Обновлено в 06:32
Общество

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Политика

Глава ВЦИОМ ответил Кремлю, почему упал рейтинг доверия к Путину

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров по просьбе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировал результаты соцопроса, который показал падение доверия к Владимиру Путину, сообщает радиостанция «Коммерсант FM».
Обновлено вчера в 10:27
Авто

Стартовал прием заказов на недорогую Toyota Glanza

Обновлено в 00:15
Происшествия

Пожар произошел в многоэтажке под Саратовом, пострадал человек

Один человек пострадал в пятницу в результате пожара, предположительно, после хлопка в многоэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Обновлено в 08:39
Политика

Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины

Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:14
Здоровье

На Гавайях зафиксированы паразиты, которые поедают мозг человека

Министерство здравоохранения Гавайев распространило информацию о паразитах, которые проникают в организм человека и поедают головной мозг.
Обновлено в 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное