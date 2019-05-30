Финансы
ЦБ назвал главные внешние и внутренние риски для российской экономикиDaily Storm вчера в 11:59
Аналитики организации отнесли к внутренним проблемам доминирование государственного сектора и рост монополизации, что, по их мнению, является основным препятствием для увеличения объема инвестиций и производительности в России. Главным внешним риском в Moody's назвали усиление оттока капитала.
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Набиуллина отметила роль мер ЦБ по дедолларизации в сокращении внешних рисков для РФ
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