Финансы

Центральный банк обозначил риски для финансовой системы РоссииДеловое.ТВ 04:32

Основными оказались: замедление мирового роста, темпы розничного кредитования и долги россиян перед банками на фоне падению доходов. Центральный банк обозначил риски для финансовой системы России. Условно представители банка обозначили внешние и внутренние проблемы экономического рынка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Варианты защиты финансовой системы России от уязвимостей назвал эксперт

Экономика сегодня04:31

В ЦБ назвали серьезные риски для российской экономики

Газета.Ruвчера в 14:08

Набиуллина отметила роль мер ЦБ по дедолларизации в сокращении внешних рисков для РФ

Народные новостивчера в 05:28

ЦБ рассказал о рисках ужесточения санкций против России

Коммерсантъвчера в 12:25

ЦБ сообщил о сохранении риска ужесточения санкций

Rambler News Serviceвчера в 11:32

ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

РБКвчера в 11:00

ЦБ назвал основные риски для финансовой стабильности России

ТАССвчера в 12:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Футбол

Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»

Обновлено в 18:17
Здоровье

В Воронежской области объявили карантин из-за бруцеллеза

В управлении Россельхознадзора сообщили о вспышке бруцеллеза у коз и овец в селе Красное, а также коров - в селе Алферовка Новохоперского района.
Обновлено в 07:26
Политика

Трамп и Эрдоган договорились создать рабочую группу по С-400

Обновлено в 09:54
Происшествия

При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек

Обновлено в 19:12
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

В Московской области правоохранительные органы задержали главу Раменского района Андрея Кулакова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 13:58
Технологии

В аэропорту Японии внедрят систему распознавания лиц для регистрации

Обновлено в 13:18
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Кино

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали несколько сцен

Обновлено в 06:31
Авто

Cadillac презентовал высокопроизводительные седаны CT4-V и CT5-V

Американский автопроизводитель официально представил новые модификации своих седанов Cadillac CT4-V и CT5-V, получившие название «V-Series».
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна

Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште.
Обновлено вчера в 20:38
Общество

До 94 миллионов рублей выделят из областного бюджета на развитие системы видеоидентификации граждан

Аналогичные работы выполнит победитель второго тендера, стоимость работ по которому обойдется областному бюджету в сумму до 53,4 миллиона рублей.
Обновлено в 02:25
Общество

Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России

С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено в 19:42
Футбол

Голы Джикии и Зобнина — в десятке лучших мячей «Спартака» сезона-2018/19

Ранее стало известно, что фанатское объединение «Фратрия» признало лучшим игроком «Спартака» в сезоне-2018/19 Георгия Джикию.
Обновлено в 14:59
Общество

«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации

Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
Обновлено в 11:06
Гаджеты

Apple может полностью отказаться от iTunes

Компания Apple готовится отправить iTunes на покой.
Обновлено в 11:02
Культура

Егор Крид возмущен анонсом нового «Холостяка»

В ролике, который появился в Сети, идет нарезка кадров из шоу с Егором Кридом, сопровождаемая голосовым анонсом.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС

В Новосибирске депутат Юрий Шпаков устроил словесную перепалку с инспектором ДПС. Об этом 31 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:15
Общество

Омские архитекторы раскритиковали требования мэрии к оформлению фасадов

В соответствии с новыми требованиями, высота фасадных вывесок, которые должны размещаться между этажами и быть отцентрированы по горизонтали относительно фасада здания, не должна превышать одного метра, по ширине — в пределах площади помещения, занимаемого организацией.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными

Сбои в столичном метрополитене, которые произошли на прошлой неделе на Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской ветках, нетипичны для московской подземки.
Обновлено в 16:30
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Донбасс: ракета «третьей силы» уничтожила БМП ВСУ

Обновлено в 18:30
Происшествия

В Подмосковье на крыше электрички найдено тело подростка

Обновлено в 15:26
Политика

Трамп назвал Меган Маркл «злобной»

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал критику в свой адрес со стороны актрисы Меган Маркл, жены британского принца Гарри.
Обновлено в 18:48
Происшествия

Пассажиры летевшего в Аргентину самолета пострадали при турбулентности

Летевший из Перу в Аргентину самолет попал в турбулентность, передает РИА Новости со ссылкой на портал Infobae.
Обновлено в 15:40
Происшествия

Манифестанты подожгли вход в посольство США в Гондурасе

Группа манифестантов, скрывавших свои лица за масками и капюшонами, в пятницу подожгла главный вход в здание посольства США в столице Гондураса Тегусигальпе.
Обновлено в 19:07
Общество

В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»

Обновлено в 13:18
Армия и оружие

Главы генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Главы генштабов ВС России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер по телефону обсудили меры по прекращению огня в Идлибе и обеспечение стабильности в регионе, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено в 15:16
Политика

Мексика и США обсудят введение пошлин пятого июня

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено в 19:01
Экономика

На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу

Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное