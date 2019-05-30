Финансы
Центральный банк обозначил риски для финансовой системы РоссииДеловое.ТВ 04:32
Основными оказались: замедление мирового роста, темпы розничного кредитования и долги россиян перед банками на фоне падению доходов. Центральный банк обозначил риски для финансовой системы России. Условно представители банка обозначили внешние и внутренние проблемы экономического рынка.
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Набиуллина отметила роль мер ЦБ по дедолларизации в сокращении внешних рисков для РФ
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