Финансы
Центральный банк обозначил риски для финансовой системы РоссииДеловое.ТВ 04:32
Основными оказались: замедление мирового роста, темпы розничного кредитования и долги россиян перед банками на фоне падению доходов. Центральный банк обозначил риски для финансовой системы России. Условно представители банка обозначили внешние и внутренние проблемы экономического рынка.
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Центробанк считает падение доходов граждан одним из главных рисков для российской экономики
Эхо Москвывчера в 11:31
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Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Экономика
В Петербурге откроют четыре завода за 10 млрд рублей
В пятницу, 31 мая, экспертный совет Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» одобрил четыре инвестиционных проекта на 10 млрд рублей.
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Культура
Джоан Роулинг пишет новые книги по вселенной Гарри Поттера
Сайт Pottermore, опубликовал анонс британской писательницы. Автор трудится над четырьмя книгами.
Обновлено в 05:31
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Общество
Екатеринбурженка из проморолика в поддержку храма оказалась за сквер
Жительница Екатеринбурга Дарья Жукова сильно удивилась, когда увидела себя в проморолике, поддерживающем строительство храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.
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Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
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Политика
МИД: Россия расширит чёрный список представителей ЕС
Российская сторона расширит ответный список представителей стран и институтов Европейского союза, которым запрещён въезд на территорию России.
Обновлено в 08:58
Наука
Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли
Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Свидетели по делу «Седьмой студии» стали фигурантами нового дела
В отношении трех свидетелей по делу «Седьмой студии» возбуждено уголовно дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), рассказала агентству «Москва» адвокат Ирина Поверинова.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену
Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.
Обновлено в 11:01
Общество
Выступление Путина в Кремле запомнится россиянам новым мемом
Обновлено вчера в 14:23
Экономика
Закон о старом варианте выплаты пенсий внесен в Госдуму
Обновлено в 10:58
Политика
Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам
Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам.
Обновлено в 05:51
Политика
Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Футбол
«Ливерпуль» опубликовал заявку на финал Лиги чемпионов
«Ливерпуль» на своём официальном сайте огласил список из 23 футболистов, отправившихся в Мадрид на финальный матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».
Обновлено в 08:30
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
МИД Турции: закупка С-400 продолжается в плановом режиме
Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что закупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 продолжается в плановом режиме.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
В ДНР пять человек погибли за неделю из-за обстрелов
Пять человек погибли, пять получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
Обновлено в 07:58
Политика
Минобрнауки просит прекратить «медийные атаки» на ВАК
Минобрнауки России и ВАК «открыты для прямого диалога со всеми заинтересованными участниками процесса в стремлении наладить работу научной системы во всех ее компонентах», заверили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:23
Кино
Шнуров назвал удаление сцен из фильма об Элтоне Джоне «анекдотом»
Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал удаление некоторых резонансных сцен из фильма «Рокетмен» о становлении британского певца и композитора Элтона Джона.
Обновлено в 10:06
Общество
Васильева отреагировала на идею отказаться от «шестидневки» в школах
Васильева отреагировала на предложение депутата Государственной думы Виталия Милонова, который предложил перейти на пятидневную форму обучения в российских школах.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани
В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
Обновлено в 08:58
Финансы
ВЭБ.РФ заработал прибыль по МСФО в I квартале
В I квартале 2019 г. резервы под ожидаемые кредитные убытки были восстановлены на 0,7 млрд руб. • Обязательства группы по состоянию на 31 марта 2019 г. составили 2,9 трлн руб. Снижение объема обязательств по сравнению с началом года составило 5,0% (- 154, 9 млрд руб.), что в основном связано с уменьшением задолженности перед банками.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Девочка из России упала с балкона турецкого отеля
Маленькая россиянка на отдыхе в Турции упала с балкона отеля. Врачи диагностировали у нее повреждения шеи и подбородка.
Обновлено в 09:14