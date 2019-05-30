Финансы
Центральный банк обозначил риски для финансовой системы РоссииДеловое.ТВ 04:32
Основными оказались: замедление мирового роста, темпы розничного кредитования и долги россиян перед банками на фоне падению доходов. Центральный банк обозначил риски для финансовой системы России. Условно представители банка обозначили внешние и внутренние проблемы экономического рынка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Набиуллина отметила роль мер ЦБ по дедолларизации в сокращении внешних рисков для РФ
Народные новостивчера в 05:28
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Общество
Донские выпускники сдали ЕГЭ по истории и химии
Обновлено в 09:18
Общество
Архитекторы Екатеринбурга выделили пять реальных площадок для храма
Совет архитекторов выработал критерии оценки площадок для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:47
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Политика
Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Опекуна умершего Степы Кукина арестовали в Вологде
Очередное заседание по делу умершего семилетнего Степана Кукина прошло сегодня, 31 мая, в Вологодском городском суде.
Обновлено в 10:46
Политика
В России могут полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Политика
Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания
Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Футбол
Президент «Ростова» подвёл итоги сезона для команды
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц подвёл итоги сезона-2018/19.
Обновлено в 12:26
Общество
В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера
Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.
Обновлено в 12:35
Авто
Cadillac представил высокопроизводительный седан CT5-V
Американская компания выпустила новые версии своих моделей. Седаны Cadillac CT4-V и CT5-V получили новые «заряженные» модификации V-Series.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани
Обновлено в 08:58
Политика
Россия расширила черный список представителей Евросоюза
Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте МИД.
Обновлено в 09:01
Политика
Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России
Вице-президентом Союза машиностроителей России стал индустриальный директор авиакластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.
Обновлено в 09:38
Космос
Ракета «Протон-М» стала более экологичной после модернизации
Ранее остатки топлива в баках не выгорали полностью, а падали на землю после отделения ступеней от ракеты. Гептил опасен для всего живого.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте в Улан-Удэ
Обновлено вчера в 05:32
Экономика
МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину
Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 12:04
Политика
Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики
С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Медведев получил в подарок от президента Туркменистана щенка алабая
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая.
Обновлено в 05:59
Политика
В Кремле отреагировали на данные Росстата по доходам россиян
Официальный пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым половине граждан хватает финансов только на еду.
Обновлено вчера в 05:31
Космос
Вулканы на Плутоне извергают воду
Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе
Обновлено в 11:36
Политика
Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны
Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.
Обновлено в 12:26
Футбол
Мохамед Салах: Кейн был лучшим бомбардиром АПЛ, пока не пришел я
Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах прокомментировал борьбу с форвардом Тоттенхэма Гарри Кейном за звание лучшего бомбардира АПЛ.
Обновлено в 10:35
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых
Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Свердловской области 16 вагонов с железной рудой сошли с рельсов
Шестнадцать вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции под Нижним Тагилом, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает в пятницу пресс-служба Свердловской железной дороги.
Обновлено в 09:24
Общество
Какие законы вступят в силу с 1 июня в России
С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.
Обновлено в 02:21
Игры
Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare
Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
Обновлено в 07:31