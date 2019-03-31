Финансы
Центральный банк Судана прекратил выдачу наличныхФАН 10:19
Жители Судана сообщают об отсутствии наличных денежных средств в банкоматах. По неподтвержденным данным, Центральный банк Судана не предоставил наличные для банкоматов. В последние недели финансовые институты Судана фиксируют рекордное падение национальной валюты.
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Общество
Филева Наталия Валерьевна
Обновлено в 18:59
Политика
Экзитполы показали выход Зеленского и Порошенко во второй тур выборов
Опросы на выходе с избирательных участков показывают, что первое и второе места на состоявшихся в воскресенье выборах президента Украины занимают шоумен Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Обновлено в 13:01
Теннис
Роджер Федерер выиграл второй теннисный турнир в сезоне
Роджер Федерер выиграл у Джона Изнера в финальном матче теннисного турнира ATP в Майами.
Обновлено в 16:16
Политика
Власти Венесуэлы продлили отмену занятий и сократили рабочий день
Из-за очередного масштабного отключения электричества, правительство Венесуэлы приняло решение продлить отмену занятий во всех учебных заведениях страны, а также установить сокращенный рабочий день.
Обновлено в 19:44
Кино
Девушка Бонда скончалась в Британии
Обновлено в 20:57
Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Российская туристка погибла в ДТП на Бали
На острове Бали в Индонезии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 25-летняя туристка из Волгограда.
Обновлено в 15:59
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Политика
Саакашвили передумал возвращаться на Украину
Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 16:36
Политика
Почти 1000 сообщений о нарушениях поступило в ходе выборов на Украине
В ходе выборов президента Украины национальная полиция страны зафиксировала 950 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Обновлено в 09:57
Экономика
С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%
В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС.
Обновлено в 20:48
Армия и оружие
Первый в этом году пуск ракеты «Протон» с Байконура планируется 23 мая
Первый в 2019 году старт ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Благовест» планируется осуществить 23 мая с космодрома Байконур.
Обновлено в 20:56
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбление Зеленского
Обновлено в 13:57
Здоровье
Москва начинает внедрять новые рекомендации по лечению онкологических заболеваний
В мэрии говорят, что терапию по новым стандартам смогут получить около 100 тыс. пациентов.
Обновлено в 21:03
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Идентификацию жертв крушения самолета в Германии произведут 1-2 апреля
Идентификация жертв крушения разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находилась акционер и председатель совета директоров российского авиаперевозчика S7 Наталия Филева, будет произведена 1-2 апреля.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Участницу ЛГБТ-движения задержали с плакатом в центре Москвы
Тара Ми проводила одиночный пикет, посвященный дню видимости трансгендерных людей, передает сайт «ОВД-Инфо».
Обновлено в 20:01
Происшествия
Торнадо снес батут с детьми в Китае
Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.
Обновлено в 11:40
Космос
В Индии зрители смогут наблюдать за пусками космических ракет
В районе объекта откроют специальную галерею, откуда зрители смогут наблюдать за пусками, говорится в пресс-релизе ISRO.
Обновлено вчера в 00:36
Шоу-бизнес
Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим
По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено в 07:10
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Российское общественное движение "Открытая Россия", связанное с иностранными НКО, чья деятельность признана в РФ нежелательной, приняло решение о ликвидации, сообщил РИА Новости председатель движения Андрей Пивоваров.
Обновлено вчера в 17:53
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Экономика
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие
Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя
Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено в 19:25
Финансы
Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России
Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.
Обновлено в 13:00
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Политика
На Украине отдавали голоса «за Путина»
Украинцы принялись массово голосовать за Владимира Путина, от руки вписывая фамилию российского лидера в бюллетени президентских выборов.
Обновлено в 12:53