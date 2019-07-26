Финансы
Центральный Банк снизил ключевую ставкуОнлайн Вологда вчера в 08:28
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:24, Вашингтон
Кино
Телеканал НТВ потребовал удалить трейлер сериала «Чернобыль»
Обновлено в 06:50
Футбол
«Барселона» обыграла «Виссел Кобе» в товарищеском матче
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания
Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы.
Обновлено в 06:23
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
В Подмосковье самолет упал в карьер
Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
Обновлено в 06:48
Политика
Путин спустился в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин в бастискафе погрузился на дно Финского залива, там глава государства осмотрит затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга».
Обновлено в 07:46
Общество
Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора». Овны У Овнов удачное время для того, чтобы заняться укреплением связей.
Обновлено 25 июля в 18:00
Кино
Погибла 24-летняя звезда фильма «Брестская крепость»
Актриса Вероника Никонова, сыгравшая одну из героинь фильма «Брестская крепость», погибла в возрасте 24 лет.
Обновлено в 07:33
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
В прошлом чемпион мира по боксу, а ныне глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сравнил действующего президента Украины Владимира Зеленского с Виктором Януковичем.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в Крым
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 07:50
Политика
Волкер сообщил о подготовке встречи Трампа и Зеленского в США
Трамп и Зеленский 25 июля в ходе телефонной беседы договорились «предметно обсудить» практические вопросы двустороннего сотрудничества в рамках визита президента Украины в США.
Обновлено в 07:56
Авто
Названы топ-10 марок авто с наивысшим экологическим классом в России
В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет 0,6% от всего автопарка страны.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Экономика
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Обновлено 25 июля в 06:49
Политика
Власти США затребовали налоги с обладателей криптовалюты
Власти США начали массово рассылать письма обладателям криптовалют с требованием предоставлять отчет о доходах, а также справки об уплате налогов на транзакции с виртуальными валютами.
Обновлено вчера в 13:45
Религия
В Киеве начался крестный ход Московского патриархата
Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета
Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Общество
Саудовская Аравия запретила иностранцам занимать ряд позиций в туризме
Министерство труда и социального развития Саудовской Аравии запретило иностранцам занимать около 20 различных позиций в туристическом секторе, сообщает в субботу саудовское издание Saudi Gazette.
Обновлено в 06:55
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Гаджеты
Huawei представила свой первый коммерческий 5G-смартфон
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
В США суд освободил хакера, остановившего вирус WannaCry
Окружной суд Милуоки (штат Висконсин, США) вынес приговор британскому программисту Маркусу Хатчинсу, прославившемуся удачной попыткой остановить вирус-вымогатель WannaCry.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Большинство жителей Германии выступили за сближение с Россией
72% жителей регионов, ранее входивших в ГДР, хотят улучшения отношений с Россией - таковы результаты опроса, проведенного изданием Der Tagesspiegel.
Обновлено в 05:17
Политика
Турция пригрозила США отказом от покупки самолетов Boeing
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing, если США не станут поставлять республике американские зенитные ракетные системы Patriot.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
В Петербурге разыскивают воришку, похитившего 2 млн из квартиры
Женщина рассказала, что неизвестный проник в ее квартиру на Среднеохтинском проспекте и украл оттуда более 2 млн рублей и золотые украшения на сумму в 230 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Спорт
Загитова показала платье для новой короткой программы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 04:13
Финансы
Эксперт сказал, когда курс доллара подскочит до 70
Что будет с курсом доллара осенью По мнению брокера ИФК "Солид", уже в сентябре курс рубля могут ждать серьезные изменения, причем не в лучшую сторону.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачёвой
Час назад Максим поделился снимком, на котором они с Аллой Борисовной отдыхают на кроватке на улице.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
Петербургский суд отправил под домашний арест замдиректора ФГКУ «СЗД»
В субботу, 27 июля, Красногвардейский районный суд Петербурга отправил под домашний арест заместителя директора по стратегическому развитию ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Алексея Бирюкова.
Обновлено в 04:45