Политика
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской областиФАН 14:46
В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики. Об этом в понедельник заявил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
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В Ростовской области начал работу центр выдачи паспортов для жителей Донбасса
КП - Ростов-на-Дону06:23
В Ростовской области открыли центр выдачи российских паспортов для жителей ЛНР
Блокнот Ростов-на-Дону09:29
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