Политика

Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской областиФАН 14:46

В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики. Об этом в понедельник заявил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
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Сегодня в Ростовской области в тестовом режиме начал работать центр выдачи паспортов России жителям ЛНР

Эхо Москвы11:15

В Ростовской области начал работу центр выдачи паспортов для жителей Донбасса

КП - Ростов-на-Дону06:23

Созданные в Ростовской области центры выдачи паспортов жителям ЛДНР отказались напрямую работать с людьми

Donnews.ru09:53

В Ростовской области открыли центр выдачи российских паспортов для жителей ЛНР

Блокнот Ростов-на-Дону09:29

В Ростовской области открылся первый центр выдачи паспортов жителям ЛНР

РБК06:55

В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР

Интерфакс05:42

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

РИА Новости05:37
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
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