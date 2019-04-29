Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской областиИзвестия 07:54

Первый центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) открылся в городе Новошахтинске Ростовской области. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщил представитель МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Наука Ученые-физики улучшили ионную ловушку благодаря кофе-машине Физикам из Санкт-Петербурга (Университет ИТМО) кофе-машина помогла улучшить понимание механизма, получившего название ионная ловушка - своего рода инструмента для локализации заряженных частиц.

Экономика Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Политика Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил Белый дом.

Политика Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.

Космос Проблема в электроснабжении выявлена на МКС По данным американского космического агентства, утром в понедельник команда МКС выявила «проблему с системой электроснабжения» станции.

Экономика Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской области В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т. Предварительная оценка инвестиционного проекта — 70,094 млрд рублей.

Армия и оружие ИГ впервые за пять лет опубликовало видео с участием аль-Багдади Группировка «Исламское государство» (запрещена в России) впервые с 2014 года представила видеозапись, на которой предположительно фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади.

Экономика UC Rusal сменила руководителя американского подразделения UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.

Кино Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.

Общество Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.

Энергетика «Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2» "Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.

Шоу-бизнес Лена Миро назвала «виновных» в победе дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» По мнению Лены Миро, за дочь Алсу голосовали «безмозглые курицы», чтобы угодить кумирам, в то время как достойные дети из простых семей не имели нужной аудитории и должной поддержки.

Происшествия На атомной электростанции на Украине произошел пожар Трансформатор загорелся на Ровенской атомной электростанции, расположенной на северо-западе Украины, сообщает «Лига.net» со ссылкой на ровненское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Авто Mercedes-AMG полностью переходит на полный привод Глава AMG Тобиас Моэрс в беседе с изданием Autocar заявил, что компания готовится перевести все свои модели на полный привод из-за большого спроса на такие модификации среди клиентов.

Авто Владелец бейсбольного клуба заказал сумасшедший Ford Raptor Совладелец бейсбольного клуба Los-Angeles Dodgers Бобби Паттон получил особый пикап Ford Raptor, который был доработан специалистами из компании Jimco Racing Inc. Новинка отличается от стандартной модели синим цветом кузова и белыми надписями LA Dodgers.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.

Авто Спорткупе Audi TT и Audi R8 покинули российский рынок По итогам прошлого года российские дилеры марки продали 101 купе Audi TT, а более дорогой R8 нашел лишь 7 покупателей.

Происшествия Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".

Музыка Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

Происшествия В Подмосковье задержали семерых членов ИГ В Московской области задержаны участники террористической организации «Исламское государство»*, заявили в пресс-службе ФСБ России.

Общество Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы Минобороны России на своем сайте разместило оцифрованные уникальные фотографии советских военачальников-участников Великой Отечественной войны, Снимки сделаны во время парадов разных лет в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Футбол Софьян Ханни: «Хочу выиграть титул со „Спартаком“» Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поговорил о своем будущем в составе московского клуба.

Хоккей Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом» В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.