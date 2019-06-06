Транспорт
Центр Петербурга с пригородами свяжут скоростные электричкиМР7.ру 05:21
Будут построены новые ветки в Сестрорецк и Сертолово, а также появится скоростное пригородное сообщение Петербург — Колпино — Тосно. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) власти Петербурга подписали соглашение с РЖД о взаимодействии и сотрудничестве на 2019−2024 годы.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт прокомментировал транспортные соглашения, которые подписал Александр Беглов на ПМЭФ-2019
Телеканал Санкт-Петербург15:35
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Общество
В Сербии объявили режим стихийного бедствия
Обновлено в 11:29
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Религия
Папа Римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Обновлено в 09:01
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Хоккей
47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру
Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Гаджеты
Huawei открывает новые фирменные магазины в России
На сегодняшний день в России уже открыты шесть фирменных магазинов – в Москве, Новосибирске и Уфе.
Обновлено в 06:57
Авто
Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Политика
Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Неве
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова похудела на сомнительном питании
Кожевникова уверяет, что все это произошло лишь, благодаря одним известным бадам.
Обновлено в 11:30
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Наука
Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено вчера в 15:21
Футбол
Неймар снова получил тяжелую травму и пропустит Кубок Америки
Как отмечается, Неймар получил травму еще в первом тайме матча и был заменен.
Обновлено в 04:26
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Обновлено в 08:22
Экономика
Арест американского инвестора омрачает перспективы российского Давоса
Калви, который оставался сторонником России даже после сокращения иностранных инвестиций из-за санкций, начиная с 2014 года, был задержан по подозрению в мошенничестве в начале этого года.
Обновлено в 10:47
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом
Три человека погибли, два пострадали в ДТП с участием двух легковых машин и междугородним автобусом в Липецкой области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:55
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Театры
Концертный зал Мариинского театра откроют осенью
Концертный зал Мариинского театра будет открыт осенью текущего года. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено в 15:44
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Политика
Кучма отрицает факт экономической блокады Донбасса
В среду после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что контактная группа на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады в Донбассе.
Обновлено в 11:54