Транспорт

Центр Петербурга с пригородами свяжут скоростные электричкиМР7.ру 05:21

Будут построены новые ветки в Сестрорецк и Сертолово, а также появится скоростное пригородное сообщение Петербург — Колпино — Тосно. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) власти Петербурга подписали соглашение с РЖД о взаимодействии и сотрудничестве на 2019−2024 годы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

РЖД и Смольный пообещали развивать электрички

Поребрик.Медиа05:54

Эксперты уверены, что соглашение между Санкт-Петербургом и РЖД даст толчок развитию инфраструктуры города

Петербургский дневник11:23

Беглов договорился с РЖД о запуске скоростных электричек в Колпино и Тосно

78.ru05:58

Эксперт прокомментировал транспортные соглашения, которые подписал Александр Беглов на ПМЭФ-2019

Телеканал Санкт-Петербург15:35

«РЖД» вложит в транспорт Петербурга 88 миллиардов рублей

КП - Санкт-Петербург04:42

Петербург и РЖД подписали соглашение о развитии железнодорожного узла в городе

Мойка7803:58

РЖД и Санкт-Петербург определили направления развития ж/д инфраструктуры города

ТАСС03:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Баскетбол

Клэй Томпсон сыграет в 4-м матче финальной серии

Обновлено в 14:19
Кино

Названы любимые сериалы россиян

Российская молодежь предпочитает сериалы "Ольга", "Реальные пацаны", "Полицейский с Рублёвки", "Универ" и "Мажор 3".
Обновлено в 15:44
Футбол

Президент РПЛ сообщил о расширении лиги до 18 команд

Информацию о возможном расширении числа команд в РПЛ подтвердил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 08:25
Музыка

Скончался легендарный блюзмен Доктор Джон

Легендарный блюзмен Доктор Джон (настоящее имя Малколм Джон Ребеннэк) умер на 78-м году жизни.
Обновлено в 19:04
Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:02
Авто

Toyota и Subaru создадут совместную платформу для электрокаров

Сегодня, 6 июня, руководители компаний Toyota и Subaru заявили о своем намерении приступить к совместной разработке новой платформы, которая будет использоваться для средне- и полноразмерных электромобилей.
Обновлено в 04:39
Хоккей

Тарасенко рассказал, что впечатлился примером Овечкина

Российский форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился ожиданиями от заключительных матчей финала Кубка Стэнли с "Бостон Брюинз".
Обновлено в 06:00
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Общество

Кинокомпания сделала заявление по поводу конфликта с BadComedian

Кинокомпания Kinodanz сделала заявление по поводу разрешения экономического спора с блогером BadComedian, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес

Жена Евгения Леонова-Гладышева: «Каждый месяц тратим 230 тысяч на реабилитацию»

Актер восстанавливается после травмы головы. Каждые три месяца Евгений Леонов-Гладышев проходит реабилитацию.
Обновлено в 16:00
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо

На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:53
Игры

Larian Studios анонсировала Baldurs’ Gate 3

Обновлено в 12:29
Путешествия

Цена вопроса

В Краснодарском крае оплата происходит при заселении, скапливаются очереди, часто льготники не могут оперативно найти подтверждающее удостоверение, люди раздражаются.
Обновлено в 18:22
Культура

Дженнифер Энистон рассказала о перезапуске «Друзей»

Реплика "Рэйчел" прозвучала на шоу Эллен ДеДженерес, когда ведущая предложила Дженнифер заняться уже продолжением.
Обновлено в 04:55
Общество

В Сербии объявили режим стихийного бедствия

Обновлено в 11:29
Происшествия

Арестован организатор убийства бизнесмена Калмановича

Обновлено в 14:50
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Обновлено в 18:01
Политика

Михаил Горбачев находится в больнице

В марте 2019 года бывшему президенту СССР исполнилось 88 лет.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы

Обновлено в 18:32
Политика

Путин посоветовал и. о. главы МИД Испании заняться реальным делом

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель, критично высказывавшийся в адрес России, хочет казаться большим политиком.
Обновлено в 09:33
Политика

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено в 15:44
Общество

Утверждены условия получения долгосрочных многократных шенгенских виз

Условия получения многократных шенгенских виз утверждены советом Европейского союза по внутренним делам, сообщается в распространенном ведомством коммюнике.
Обновлено в 18:47
Религия

Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне

В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.
Обновлено в 01:16
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии

Обновлено в 04:58
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Авто

Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий

Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

«Спит со вчерашнего дня»: Алибасов находится под наркозом

Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

51-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» вышла замуж

Финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, известная как опасная «сибирская ведьма», вышла замуж.
Обновлено в 18:45
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное