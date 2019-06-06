Транспорт
Центр Петербурга с пригородами свяжут скоростные электричкиМР7.ру 05:21
Будут построены новые ветки в Сестрорецк и Сертолово, а также появится скоростное пригородное сообщение Петербург — Колпино — Тосно. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) власти Петербурга подписали соглашение с РЖД о взаимодействии и сотрудничестве на 2019−2024 годы.
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Эксперт прокомментировал транспортные соглашения, которые подписал Александр Беглов на ПМЭФ-2019
Телеканал Санкт-Петербург15:35
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