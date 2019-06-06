Транспорт
Центр Петербурга с пригородами свяжут скоростные электричкиМР7.ру 05:21
Будут построены новые ветки в Сестрорецк и Сертолово, а также появится скоростное пригородное сообщение Петербург — Колпино — Тосно. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) власти Петербурга подписали соглашение с РЖД о взаимодействии и сотрудничестве на 2019−2024 годы.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт прокомментировал транспортные соглашения, которые подписал Александр Беглов на ПМЭФ-2019
Телеканал Санкт-Петербург15:35
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Экономика
Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны
Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено в 17:25
Кино
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона
Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено в 16:49
Политика
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Игры
Blizzard только что отменила шутер по StarCraft. Еще один
Джейсон Шрайер с Kotaku поговорил с сотрудниками Blizzard об игре во вселенной StarCraft, которая провела в разработке два года и недавно была отменена, чтобы студия вложила больше ресурсов в Diablo 4 и Overwatch 2. Игру описывают как «Battlefield во вселенной StarCraft».
Обновлено в 17:24
Происшествия
В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке
Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32
Общество
Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
Обновлено в 18:32
Наука
Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь
Группа специалистов из США провела исследование генома и установила, что редактирование генов может сокращать жизнь людей на 21%.
Обновлено 04 июня в 06:38
Происшествия
В Москве прощаются с погибшим спецназовцем Никитой Белянкиным
На Митинском кладбище в Москве проходит церемония прощания с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:52
Экономика
Россиянам начнут продавать еду в кредит
Жители России смогут приобретать продукты в рассрочку благодаря цифровой карте, которую запустят торговая сеть «Перекресток» совместно с БКС Банком.
Обновлено в 10:20
Здоровье
Женщина пролила духи и осталась без ноги
Обновлено в 13:42
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Футбол
Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Общество
В Южно-Сахалинске думают над оптимизацией работы мэрии
Как рассказал первый вице-мэр Алексей Фризюк, работа над проектами по оптимизации в рамках программы "Эффективный регион" в Южно-Сахалинске началась в январе 2019 года, были выделены наиболее актуальные направления, сформированы команды.
Обновлено в 19:27
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Гаджеты
Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представили официально
Новый смартфон составит конкуренцию бюджетному аппарату Redmi 7A.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
«Спит со вчерашнего дня»: Алибасов находится под наркозом
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Шайа Лабаф коварно бросил любовницу
Шайа Лабаф не любит грустить в одиночестве: стоило его девушке, певице Талии Барнетт, выступающей под псевдонимом FKA Twigs уехать из города по делам, как он тут же переключился на новую красотку.
Обновлено в 18:00
Политика
Трамп объяснил решение ввести пошлины в отношении Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин на товары из Мексики на фоне нелегальной миграции и контрабанды наркотиков станет целесообразным шагом.
Обновлено в 18:54
Авто
На автовыставке показали дорожный «формульный болид» Zacaria SC
Зак Михайлович на автовыставке в Монако показал особый проект — суперкар Zacaria SC, который по своей сути является «формульным болид», однако он имеет допуск на обычные дороги.
Обновлено в 10:19
Финансы
Совкомбанк на треть нарастил регулярную прибыль
Чистая прибыль Совкомбанка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого квартала 2019 года составила 5,7 млрд рублей, что на 12% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 08:27
Наука
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Космос
Безос впервые показал пассажирскую капсулу New Shepard
Еще одно эксклюзивное видео с презентации пассажирской капсулы корабля для космических туристов New Shepard сняли представители Blue Origin для издания Inverse.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
51-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» вышла замуж
Финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, известная как опасная «сибирская ведьма», вышла замуж.
Обновлено в 18:45
Общество
Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала
Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48