Центр Петербурга с пригородами свяжут скоростные электричкиМР7.ру 05:21

Будут построены новые ветки в Сестрорецк и Сертолово, а также появится скоростное пригородное сообщение Петербург — Колпино — Тосно. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) власти Петербурга подписали соглашение с РЖД о взаимодействии и сотрудничестве на 2019−2024 годы.

Экономика Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.

Кино «Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.

Политика В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.

Игры Blizzard только что отменила шутер по StarCraft. Еще один Джейсон Шрайер с Kotaku поговорил с сотрудниками Blizzard об игре во вселенной StarCraft, которая провела в разработке два года и недавно была отменена, чтобы студия вложила больше ресурсов в Diablo 4 и Overwatch 2. Игру описывают как «Battlefield во вселенной StarCraft».

Происшествия В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Наука Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь Группа специалистов из США провела исследование генома и установила, что редактирование генов может сокращать жизнь людей на 21%.

Происшествия В Москве прощаются с погибшим спецназовцем Никитой Белянкиным На Митинском кладбище в Москве проходит церемония прощания с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Россиянам начнут продавать еду в кредит Жители России смогут приобретать продукты в рассрочку благодаря цифровой карте, которую запустят торговая сеть «Перекресток» совместно с БКС Банком.

Политика Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.

Футбол Представлен календарь Российской премьер-лиги Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Общество В Южно-Сахалинске думают над оптимизацией работы мэрии Как рассказал первый вице-мэр Алексей Фризюк, работа над проектами по оптимизации в рамках программы "Эффективный регион" в Южно-Сахалинске началась в январе 2019 года, были выделены наиболее актуальные направления, сформированы команды.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.

Гаджеты Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представили официально Новый смартфон составит конкуренцию бюджетному аппарату Redmi 7A.

Политика Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Шайа Лабаф коварно бросил любовницу Шайа Лабаф не любит грустить в одиночестве: стоило его девушке, певице Талии Барнетт, выступающей под псевдонимом FKA Twigs уехать из города по делам, как он тут же переключился на новую красотку.

Политика Трамп объяснил решение ввести пошлины в отношении Мексики Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин на товары из Мексики на фоне нелегальной миграции и контрабанды наркотиков станет целесообразным шагом.

Авто На автовыставке показали дорожный «формульный болид» Zacaria SC Зак Михайлович на автовыставке в Монако показал особый проект — суперкар Zacaria SC, который по своей сути является «формульным болид», однако он имеет допуск на обычные дороги.

Финансы Совкомбанк на треть нарастил регулярную прибыль Чистая прибыль Совкомбанка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого квартала 2019 года составила 5,7 млрд рублей, что на 12% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Наука ФБР обнародовало досье на снежного человека Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.

Космос Безос впервые показал пассажирскую капсулу New Shepard Еще одно эксклюзивное видео с презентации пассажирской капсулы корабля для космических туристов New Shepard сняли представители Blue Origin для издания Inverse.

Происшествия Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».