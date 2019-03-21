Центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет «Протон-М»ТАСС вчера в 21:07

С OneWeb был даже подписан протокол о намерениях на приобретение этой компанией десяти "Протонов-Medium".

с чего всё началось

Говоря о планах по эксплуатации ракеты-носителя "Протон-М", гендиректор ГКНПЦ отметил, что всего в заказе числится еще 12 машин, которые необходимо использовать до 2025 года. В 2019 году планируется осуществить семь запусков "Протонов", сообщил Ваничко.

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