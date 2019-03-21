Экономика
Центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет «Протон-М»ТАСС вчера в 21:07
Говоря о планах по эксплуатации ракеты-носителя "Протон-М", гендиректор ГКНПЦ отметил, что всего в заказе числится еще 12 машин, которые необходимо использовать до 2025 года. В 2019 году планируется осуществить семь запусков "Протонов", сообщил Ваничко.
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с чего всё началось
С OneWeb был даже подписан протокол о намерениях на приобретение этой компанией десяти "Протонов-Medium".Коммерсантъвчера в 18:21
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В центре Хруничева допустили возможность запуска «Ангары-А5» с коммерческим спутником
RT на русскомвчера в 21:49
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Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года
Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
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В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
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Токаев предложил переименовать Астану в честь Назарбаева
Обновлено вчера в 02:41
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
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Происшествия
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
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Обновлено в 00:00
Политика
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Авто
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Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.
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В Сети раскритиковали Порошенко за передачу новой техники ВСУ
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»
Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 22:04
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Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий
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Обновлено вчера в 13:32
Транспорт
Медведев поддержал 50% скидку РЖД на билеты для детей летом
«Хотел бы попросить поддержать предложение компании — возможность предоставить скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах», — цитирует РИА Новости Белозёрова.
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Обновлено вчера в 01:33
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Юрий Лоза высказался о роспуске группы «Ленинград»
Свой комментарий по поводу новости о роспуске группы «Ленинград» дал российский музыкант Юрий Лоза.
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Политика
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Если ученым удастся обнаружить у обратных сэндвичей полезные свойства, то в дальнейшем смогут использовать их для создания новых материалов и управления их свойствами.
Обновлено вчера в 06:21
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Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
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Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi внедрит «облако» фирмы Microsoft
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Футбол
Златан Ибрагимович: «Моуринью сказал, что мне должно быть стыдно»
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