Экономика

Центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет «Протон-М»ТАСС 21:07

Говоря о планах по эксплуатации ракеты-носителя "Протон-М", гендиректор ГКНПЦ отметил, что всего в заказе числится еще 12 машин, которые необходимо использовать до 2025 года. В 2019 году планируется осуществить семь запусков "Протонов", сообщил Ваничко.
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Гендиректор Центра Хруничева рассказал о подготовке к пуску «Ангары-А5»

Коммерсантъ20:40

Центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет «Протон-М»

ТАСС21:07

Задолженность Центра им. Хруничева в прошлом году сократились на 31 млрд руб

Эхо Москвы21:06

Гендиректор Центра имени Хруничева назвал сумму долга предприятия

Политика Сегодня20:36
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Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Пилота французского истребителя катапультировало при взлете

Во Франции одного из пилотов истребителя Rafale катапультировало во время взлета на военной базе, пишет 20 марта газета Parisien.
Обновлено в 18:09
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

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Кино

Вышел первый трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Обновлено в 10:42
Авто

Volvo не допустит пьяных к управлению автомобилем

Обновлено в 20:20
Футбол

Сборная России по футболу стартует в отборочном цикле ЧЕ-2020

Футболисты сборной России в четверг проведут первый матч в отборочном турнире к чемпионату Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 17:07
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Врач рассказал о нехватке у Началовой денег на лечение

Обновлено в 15:58
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено в 21:27
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Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору Керимову

Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Новейшие «Тигр-М» поступили в российские подразделения в Абхазии

В подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.
Обновлено в 21:00
Экономика

Глава «Норникеля» раскрыл подход к решению экологических проблем

Как рассказал Потанин, «Норникель» временно приостанавливает производство, когда в городе наступает полный штиль, и в воздухе начинают скапливаться вредные вещества.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Индийский миллиардер-мошенник задержан в Лондоне

Индийский миллиардер Нирав Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве, задержан в Лондоне.
Обновлено в 19:11
Гаджеты

Apple представила новые беспроводные наушники AirPods

Обновлено в 09:40
Политика

Токаев призвал назвать столицу Казахстана в честь Назарбаева

Обновлено в 02:31
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено в 10:59
Музыка

«Северная лира» готовится к открытию

III Международный фестиваль арфы «Северная лира» открывается 21 марта в Петербурге.
Обновлено в 05:20
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

В Сирии пройдут испытания нового российского вертолета Ми-28НМ

Испытания военного вертолета Ми-28НМ пройдут Сирии в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес

Беркова рассказала о своем состоянии после госпитализации

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 20:24
Экономика

ОСК расторгнет контракт с «Метростроем»

Обновлено в 18:21
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на ракеты «Зенит» на Украине

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено в 21:12
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов

Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
Обновлено в 07:24
Экономика

Forbes назвал самые надежные российские банки

Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Космос

Видео взрыва метеорита над Беринговым морем разместили в сети

Метеорит взорвался над Беринговым морем в декабре. Но видео появилось в сети только сейчас. Метеорит взорвался на высоте 25,6 км от Земли.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Армия и оружие

ВВС США планируют разработать имитирующие российский Су-57 цели

Обновлено в 03:42
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств

Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53
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Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева
Одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время - ракеты-носители семейства «Протон» и разгонные блоки к ним. Ведётся разработка перспективного семейства РН «Ангара».
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