Экономика
Центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет «Протон-М»ТАСС 21:07
Говоря о планах по эксплуатации ракеты-носителя "Протон-М", гендиректор ГКНПЦ отметил, что всего в заказе числится еще 12 машин, которые необходимо использовать до 2025 года. В 2019 году планируется осуществить семь запусков "Протонов", сообщил Ваничко.
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