Политика

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17Газета.Ru 12:43

Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
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с чего всё началось
Украинские спецслужбы задержали на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха, сообщил русской службе BBC
 его адвокат Роман Гонтарев.
Коммерсантъ14:05

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Арестован «ценный свидетель» по делу MH17

Газета.Ru14:59

BBC сообщила о вывезенном спецслужбами Украины из ДНР бывшем командире ПВО

Коммерсантъ14:05

Украинские спецслужбы задержали и вывезли из непризнанной ДНР бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха

Эхо Москвы15:00

Украинские спецслужбы задержали в ДНР бывшего зенитчика из города Снежное, вблизи которого сбили MH17

Дождь13:47

На Украине арестовали бывшего командира ПВО бригады ДНР

РБК14:29

«Оглушили и накачали психотропными»: Подробности дерзкого похищения «ценного свидетеля» по MH17 из ДНР

Царьград14:46

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

Lenta.ru11:13
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Политика

Путин озвучил Зеленскому условия переговоров России и Украины

Президент России Владимир Путин в беседе с итальянскими журналистами накануне своего официального визита на Апеннины озвучил главные условия для налаживания конструктивного диалога с Украиной.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

На Кубани в аквапарке погиб ребенок

Обновлено в 14:34
Политика

Россия выразила протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

Обновлено в 08:46
Здоровье

Эксперты рассказали, какую опасность несут старые одеяла и подушки

Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Политика

Путин встретился с президентом Италии

В преддверии поездки Путина в Рим помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер обсудит с руководством Италии вопросы взаимодействия России и Евросоюза, а также ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы.
Обновлено в 10:14
Политика

ЦИК Украины обязали провести повторную жеребьёвку партий на выборах

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 13:24
Экономика

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Происшествия

Опоздавшие на рейс пассажиры избили сотрудника «Победы»

Два пассажира, опоздавших на рейс Москва – Анапа авиакомпании "Победа", избили представителя перевозчика, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Интернет

Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей

Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
Политика

Лондон отказался вводить санкции за «Северный поток-2»

Напомним, 27 июня Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял законопроект, предполагающий введение рестрикций в адрес лиц, причастных к реализации проектов "СП-2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 13:21
Финансы

Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair

Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено в 10:46
Политика

Минобороны раскрыло имена погибших моряков в Баренцевом море

Минобороны России в среду вечером обнародовало список из 14 моряков, погибших при пожаре на глубоководном судне в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 14:33
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору задуматься о запрете на использование мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 10:24
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали врачей главного госпиталя Росгвардии.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

«Аллигатор» против Apache: преимущества Ка-52 перечислили в США

Обновлено в 10:48
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Авто

Обновленный кроссовер Volvo XC40 получил важные обновления

Список базового оборудования обновленного Volvo XC40 в разных комплектациях пополнился 12-вольтовой розеткой, сеткой и перчаточным ящиком в багажнике, а также электроприводом складывания боковых зеркал.
Обновлено в 07:21
Общество

Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

Обновлено в 12:04
Футбол

Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»

Обновлено в 10:24
Футбол

Ананидзе считает, что новым капитаном «Спартака» должен стать Джикия

Футболист московского «Спартака» Джано Ананидзе заявил, что на выборах нового капитана команды проголосует за защитника Георгия Джикию.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке

Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Обновлено в 10:46
Спорт

Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета

Обновлено в 10:53
Происшествия

Задержанный противник храма впервые оправдан в Екатеринбурге

Обновлено в 13:18
Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграют в октябре и марте

Обновлено в 08:35
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Авто

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено в 08:53
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