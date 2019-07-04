Политика
Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17Газета.Ru 12:43
Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
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с чего всё началось
Украинские спецслужбы задержали на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха, сообщил русской службе BBC его адвокат Роман Гонтарев.Коммерсантъ14:05
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Политика
Путин озвучил Зеленскому условия переговоров России и Украины
Президент России Владимир Путин в беседе с итальянскими журналистами накануне своего официального визита на Апеннины озвучил главные условия для налаживания конструктивного диалога с Украиной.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
На Кубани в аквапарке погиб ребенок
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме
Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Политика
Путин встретился с президентом Италии
В преддверии поездки Путина в Рим помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер обсудит с руководством Италии вопросы взаимодействия России и Евросоюза, а также ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы.
Обновлено в 10:14
Политика
ЦИК Украины обязали провести повторную жеребьёвку партий на выборах
Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 13:24
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Происшествия
Опоздавшие на рейс пассажиры избили сотрудника «Победы»
Два пассажира, опоздавших на рейс Москва – Анапа авиакомпании "Победа", избили представителя перевозчика, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Интернет
Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей
Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
Политика
Лондон отказался вводить санкции за «Северный поток-2»
Напомним, 27 июня Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял законопроект, предполагающий введение рестрикций в адрес лиц, причастных к реализации проектов "СП-2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 13:21
Финансы
Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair
Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено в 10:46
Политика
Минобороны раскрыло имена погибших моряков в Баренцевом море
Минобороны России в среду вечером обнародовало список из 14 моряков, погибших при пожаре на глубоководном судне в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору задуматься о запрете на использование мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 10:24
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали врачей главного госпиталя Росгвардии.
Обновлено в 10:49
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Авто
Обновленный кроссовер Volvo XC40 получил важные обновления
Список базового оборудования обновленного Volvo XC40 в разных комплектациях пополнился 12-вольтовой розеткой, сеткой и перчаточным ящиком в багажнике, а также электроприводом складывания боковых зеркал.
Обновлено в 07:21
Футбол
Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»
Обновлено в 10:24
Футбол
Ананидзе считает, что новым капитаном «Спартака» должен стать Джикия
Футболист московского «Спартака» Джано Ананидзе заявил, что на выборах нового капитана команды проголосует за защитника Георгия Джикию.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Краснодаре потушили пожар в пятиэтажке
Спасатели ликвидировали крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Обновлено в 10:46
Спорт
Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета
Обновлено в 10:53
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграют в октябре и марте
Обновлено в 08:35
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено в 08:53