с чего всё началось

В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера. В июне совместная следственная группа назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга» в Донбассе.

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

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