Политика

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в ДонбассеLenta.ru 11:13

В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера. В июне совместная следственная группа назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга» в Донбассе.
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с чего всё началось
Украинской спецслужбы поймали экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, передает "Би-би-си
".
Газета.Ru12:43

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Арестован «ценный свидетель» по делу о крушении Boeing в Донбассе

URA.Ru13:28

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Газета.Ru12:43

СМИ: На Украине поймали «важного свидетеля» по делу о крушении МН17

Росбалт09:36

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

Lenta.ru11:13

Стало известно о задержании ценного свидетеля по делу о крушении МН17

News.ru10:54

Украинские спецслужбы вывезли с территории непризнанной ДНР бывшего зенитчика

Эхо Москвы10:30

Спецслужбы Украины задержали бывшего зенитчика из Снежного, вблизи которого сбили МН17

Новая газета12:05
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:41, Вашингтон
Шоу-бизнес

Первый канал покажет разоблачение Алибасова на детекторе лжи

В эфире Первого канала Алибасов сядет за детектор лжи и ответит на вопросы о своем случайном отравлении чистящим средством, которые ему часто задают после обвинений в инсценировке госпитализации.
Обновлено в 07:47
Политика

Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения

Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме

В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили снижаться

В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Общество

Аквариум-рекордсмен в ТЦ «Авиапарк» протек

Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса аквариум высотой 23 метра в московском торговом центре "Авиапарк" дал протечку, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию ТЦ. По данным агентства, трещина пошла по стенке аквариума на высоте нескольких метров параллельно полу.
Обновлено в 10:47
Политика

Путин прибыл на встречу с президентом Италии

Обновлено в 10:16
Политика

Соловьев пообещал украинскому политологу Ковтуну «жизнь в канаве»

Шоумен считает, что если Ковтуна выгонят со всех российских каналов, то украинский политолог окажется на улице.
Обновлено в 13:30
Спорт

Никитин стал третьим на 400 м кролем на Универсиаде

Российский пловец Антон Никитин завоевал бронзовую медаль на дистанции 400 метров кролем на Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 12:42
Происшествия

В Петербурге задержан пенсионер, сбивший на машине ребенка-инвалида

Полицейские задержали водителя, сбившего в конце июня в Санкт-Петербурге ребенка в инвалидной коляске и скрывшегося с места ДТП, сообщили журналистам в четверг в УМВД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:14
Политика

Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

Обновлено в 11:05
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза

В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».
Обновлено в 09:26
Гаджеты

Windows 10 теперь может показывать уведомления с Android-смартфонов

Microsoft продолжает расширят функционал приложения Your Phone (Ваш телефон) и в новом обновлении уже появилась возможность показа на компьютере уведомлений Android-устройств.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Дерево насмерть придавило ребенка на востоке Москвы

По словам собеседника агентства, дерево, упавшее в Гольяновском проезде, придавило мальчика трех с половиной лет, спасти его не удалось.
Обновлено в 05:35
Здоровье

С 2023 года льготников обеспечат бесплатными лекарствами

Будет создана система полного или частичного возмещения за счет государства, благодаря чему можно будет обеспечить препаратами россиян, имеющих право на льготные лекарство.
Обновлено в 05:28
Общество

Следующую партию косаток выпустят из «китовой тюрьмы» через две недели

Обновлено в 12:07
Происшествия

Ущерб от действий экс-главы «Автодора» оценили в 2 млрд рублей

«Незаконные действия Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — рассказали в СК.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке

Крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре удалось ликвидировать на площади 1,6 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Политика

В России изменится тариф на вывоз мусора

В России в ближайшее время изменится механизм взимания платы за вывоз бытового мусора, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 13:15
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Кокорин и Мамаев отправлены в колонию

Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Петропавловске-Камчатском автобус въехал в остановку, погиб ребёнок

В Петропавловске-Камчатском рейсовый автобус въехал в группу людей, ожидающих транспорт на остановке.
Обновлено в 04:49
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено в 03:07
Политика

В партии Зеленского назвали первые шаги к завершению войны в Донбассе

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили, что для прекращения войны в Донбассе необходимо сформировать специальный комитет в Верховной Раде по реинтеграции оккупированных территорий.
Обновлено в 11:56
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Футбол

Футболист Полоз перешёл в «Сочи»

Права на Дмитрия Полоза принадлежали «Зениту», за который 27-летний нападающий выступал с 2017 года.
Обновлено в 13:35
Футбол

Андер Эррера стал игроком «ПСЖ»

Полузащитник Андер Эррера перешел в «ПСЖ». Баск подписал контракт с французским клубом на пять лет.
Обновлено в 13:17
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе

Обновлено в 01:52
Гаджеты

Bitspower Brizo VGA: водоблок для видеокарт AMD Radeon VII

Компания Bitspower анонсировала водоблок Brizo VGA, предназначенный для использование в составе системы жидкостного охлаждения видеокарт AMD Radeon VII.
Обновлено в 10:06
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