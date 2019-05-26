Экономика

Ценников в магазинах станет меньшеТелеканал 360° 14:21

Число ценников в российских магазинах в ближайшее время будет сокращено. Правила торговли изменит постановление, подготовленное Минпромторгом, сообщила «Российская газета». Теперь продавцы смогут использовать единый ценник для схожих товаров одного производителя, имеющих одинаковую цену.
Читать в источнике
с чего всё началось

Йогурт без подробностей

В магазинах станет меньше ценников. Минпромторг подготовил проект постановления, вносящий изменения в правила продажи отдельных видов товаров. Суть предлагаемых нововведений в том, что продавцам разрешат использовать единый ценник для одного наименования товара в ассортименте.
Российская газета11:10

Подробнее о событии

Минпромторг подготовил проект по сокращению количества ценников в магазинах

Аргументы и Факты15:37

Ценников в магазинах станет меньше

Телеканал 360°14:21

Йогурт без подробностей

Российская газета11:10

В российских магазинах станет меньше ценников

News.ru12:16

Минпромторг сократит количество ценников в магазинах

Известия12:00

В магазинах России станет меньше ценников

Газета.Ru13:23

Оформление ценников решили упростить

Бизнес.Ру24 мая в 04:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас рассмешил подписчиков забавным видео с детьми

Обновлено в 06:14
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Беременная дочь Дмитрия Хворостовского в Лондоне вышла замуж

Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака Мария вышла замуж.
Обновлено в 09:43
Экономика

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Происшествия

В Мексике водитель трейлера протаранил 15 автомобилей

Обновлено в 19:48
Политика

Экс-мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент

Бывший мэр Риги Нил Ушаков, отправленный в отставку из-за якобы нецелевой растраты бюджетных средств, прошел в Европарламент.
Обновлено в 20:53
Общество

Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба

Директор школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, призвала закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено в 20:18
Здоровье

Выявлены серьезные нарушения в детских домах по всей России

Сегодня в России работают 109 детских домов-интернатов.
Обновлено в 21:35
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Продюсер программы сообщил, что президент Украины пришел на съемки и вышел на сцену Продюсер юмористического шоу "Лига смеха" Сергей Перман рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пришел на съемки программы и поднялся на сцену.
Обновлено вчера в 18:40
Здоровье

Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин

Обновлено в 18:57
Хоккей

Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019

Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено в 16:56
Политика

Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»

Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".
Обновлено в 20:22
Политика

Ципрас собрался провести в Греции досрочные парламентские выборы

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в Греции досрочные парламентские выборы.
Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено в 19:06
Музыка

Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты

Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.
Обновлено 24 мая в 16:29
Политика

На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ

Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 20:11
Автоспорт

Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако

Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 11:28
Политика

Москва оспорит решение Морского трибунала по украинским морякам

МИД России отреагировал на решение Международного морского трибунала, согласно которому Москва должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть Киеву арестованные корабли.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

Две ведущие партии Европарламента впервые потеряли большинство

"Все изменилось - большинство больше не в руках двух партий", - сказала еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, которая является кандидатом на пост главы Еврокомиссии от "Альянса либералов и демократов за Европу".
Обновлено в 19:43
Политика

Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple

Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список.
Обновлено в 20:40
Кино

Алтайский священник посчитал фильм «Т-34» оскорблением чувств верующих

Обновлено в 20:57
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Здоровье

Егерю в Зейском районе подкинули новорожденного лосенка

В Зейском районе «добрые люди» подкинули под забор егерю новорожденного лосенка.
Обновлено в 19:58
Происшествия

Девять полицейских погибли в ДТП в Египте

Обновлено в 19:22
Общество

Расследование «Вестей недели»: почему региональные перелеты «золотые», а тарифы - заоблачные

Речь пойдет о региональных авиаперевозках, где тарифы зачастую в разы больше, чем на международных рейсах.
Обновлено в 15:49
Экономика

В ЮАР ввели налог на выбросы в атмосферу углекислого газа

Новый президент ЮАР Сирил Рамапоса подписал закон о введении налога на выбросы в атмосферу углекислого газа, сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов страны.
Обновлено в 19:57
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Авто

Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей

Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Происшествия

К западу от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Обновлено в 18:03
Политика

Россия учла историю в ситуации с трибуналом в Гамбурге

Решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге касательно задержанных Россией моряков и судов ВМСУ является предварительной мерой, а не окончательным решением.
Обновлено в 10:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное