Экономика
Ценников в магазинах станет меньшеТелеканал 360° 14:21
Число ценников в российских магазинах в ближайшее время будет сокращено. Правила торговли изменит постановление, подготовленное Минпромторгом, сообщила «Российская газета». Теперь продавцы смогут использовать единый ценник для схожих товаров одного производителя, имеющих одинаковую цену.
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с чего всё началось
В магазинах станет меньше ценников. Минпромторг подготовил проект постановления, вносящий изменения в правила продажи отдельных видов товаров. Суть предлагаемых нововведений в том, что продавцам разрешат использовать единый ценник для одного наименования товара в ассортименте.Российская газета11:10
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