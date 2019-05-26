Ценников в магазинах станет меньшеТелеканал 360° 14:21

В магазинах станет меньше ценников. Минпромторг подготовил проект постановления, вносящий изменения в правила продажи отдельных видов товаров. Суть предлагаемых нововведений в том, что продавцам разрешат использовать единый ценник для одного наименования товара в ассортименте.

с чего всё началось

Число ценников в российских магазинах в ближайшее время будет сокращено. Правила торговли изменит постановление, подготовленное Минпромторгом, сообщила «Российская газета». Теперь продавцы смогут использовать единый ценник для схожих товаров одного производителя, имеющих одинаковую цену.

Ценников в магазинах станет меньше

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