Финансы
Цена золота в ходе торгов в пятницу увеличилась до рекордного уровня с июня прошлого года. Стоимость преодолела порог в 1300 долларов за тройскую унцию на фоне усиления спроса на защитные активы. Рост цен на золото вызван повышением спроса на него.
Российская газета05:46
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Политика
NASA решило отложить визит Рогозина в США
Обновлено в 17:55
Хоккей
Сборная России уступила американцам в полуфинале МЧМ по хоккею
Обновлено в 18:31
Кино
Скончался народный артист России Иван Бортник
Обновлено в 19:14
Происшествия
Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина
Российские дипломаты проверяют гражданство шести моряков, похищенных пиратами с судна у берегов Бенина.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону
ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Одноэтажное здание загорелось в центре Москвы
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
Главы генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии
Глава генштаба России Валерий Герасимов обсудил с американским коллегой Джозефом Данфордом в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом.
Обновлено в 19:14
Хоккей
Сборная России уступила команде США в полуфинале чемпионата мира
Сборная России в полуфинальном матче с командой США на молодёжном чемпионате мира в Канаде уступила с минимальным счётом 1:2. На восьмой минуте первого периода арбитры не засчитали шайбу российской команды.
Обновлено в 18:32
Футбол
Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке
Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.
Обновлено в 17:53
Политика
Трамп заявил, что может ввести в США режим чрезвычайного положения
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 15:50
Происшествия
В Польше пять человек погибли при прохождении квеста
В польском городе Кошалине при прохождении игрового квеста погибли пять человек.
Обновлено в 13:50
Политика
Россиянина задержали на острове Сайпан по запросу ФБР
В субботу на острове Сайпан был задержан гражданин РФ Дмитрий Макаренко. Россиянина задержали по запросу ФБР.
Обновлено в 17:30
Политика
Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран
Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран.
Обновлено в 12:56
Хоккей
Сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2019
Обновлено в 18:25
Общество
Умер литературовед Борис Аверин
Обновлено в 15:31
Политика
Хакеры опубликовали личные данные сотен немецких политиков
Немецкие СМИ сообщают, что хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, а также сотрудников телеканалов ARD и ZDF.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения
Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 05:14
Происшествия
При пожаре в пятиэтажке в Саратове погиб человек
Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Саратове, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Микроавтобус врезался в опору уличного освещения в Санкт-Петербурге
Микроавтобус врезался в опору уличного освещения. Травмы различной степени тяжести получили двое взрослых и пятеро детей.
Обновлено в 17:25
Хоккей
Хоккеисты сборной России расплакались после поражения в полуфинале МЧМ
Игроки сборной России расплакались после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 18:55
Политика
Патриарх Варфоломей обратился к главам церквей с очередным призывом
Признать независимость Православной Церкви Украины (ПЦУ) призвал автокефальные православные церкви Вселенский патриарх Варфоломей, 4 января сообщает интернет-ресурс orthodoxia.info.
Обновлено в 11:41
Гаджеты
Huawei наказала сотрудников за новогодний твит с iPhone
Huawei урезала зарплату двум сотрудникам после того, как в официальном твиттере китайской компании появилось новогоднее поздравление, отправленное со смартфона американкой компании Apple.
Обновлено в 17:58
Политика
Доходы Порошенко выросли в 82 раза за год
Суммарный доход президента Украины Петра Порошенко вырос в 82 раза за год.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»
Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:32
Политика
Белорусская православная церковь не стремится получить автокефалию
Белорусская православная церковь (БПЦ) не стремится получить автокефалию, заявил патриарший экзарх всея Белоруссии, митрополит Минский и Заславский Павел.
Обновлено в 17:46
Происшествия
В посольстве сообщили, что россияне не пострадали при взрыве в Чили
Обновлено в 16:25
Космос
Китайский зонд прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Китайский телеканал GGTN опубликовал первый снимок обратной стороны Луны, сделанный зондом "Чанъэ-4".
Обновлено вчера в 00:30
Армия и оружие
В США не называют точных сроков вывода войск из Сирии
Вашингтон не может назвать точных сроков вывода вооружённых сил из Сирии, соответствующее заявление сделали в Госдепартаменте.
Обновлено в 14:32
Здоровье
Названы продукты, вызывающие тревожность и панические атаки
Ряд привычных продуктов может спровоцировать обострение симптомов тревожности, вплоть до появления панических атак.
Обновлено в 04:59