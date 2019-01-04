Цена золота в ходе торгов в пятницу увеличилась до рекордного уровня с июня прошлого года. Стоимость преодолела порог в 1300 долларов за тройскую унцию на фоне усиления спроса на защитные активы. Рост цен на золото вызван повышением спроса на него.

Происшествия Происшествия Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону

Политика Политика Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.

Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Армия и оружие В Китае испытали свою версию «матери всех бомб» В Китае государственная промышленная корпорация NORINCO показала новый тип авиационной бомбы, названный "матерью всех бомб".

Армия и оружие Армия и оружие СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон» Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Происшествия Происшествия Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.

Гаджеты Гаджеты Huawei наказала сотрудников за новогодние поздравления с iPhone Китайский производитель электроники Huawei наказал двух своих сотрудников за использование iPhone для размещения новогодних поздравлений в официальном аккаунте компании в Twitter.

Хоккей Хоккей «Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче КХЛ на новом стадионе Матч регулярного сезона КХЛ между «Динамо» и «Автомобилистом» завершился победой московской команды со счетом 2:0. Обе шайбы «бело-голубые» забросили во втором периоде — отличились Вадим Шипачев и Юусо Хиетанен.

Политика Политика У задержанного за шпионаж американца оказалось британское подданство Как стало известно британскому изданию The Times, сотрудники посольства США в Москве выяснили, что у американца Пола Уилана, которого ранее задержали в российской столице, а впоследствии арестовали по обвинению в шпионаже, имеется британское подданство.

Происшествия Происшествия Сильный взрыв произошел в столице Чили Сильный взрыв прогремел 4 января в столице Чили Сантьяго, бомба была заложена на автобусной остановке, ранения получили пять человек.

Происшествия Происшествия Две группировки устроили драку в метро Санкт-Петербурга Две группировки утроили драку на станции метро "Обводный канал" в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН со ссылкой на источники.

Политика Политика В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море

Спорт Спорт Брызгалова рассказала, когда матерятся в кёрлинге Чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызгалова рассказала, когда в её виде спорта допускается мат.

Общество Общество Умер литературовед и филолог Борис Аверин Советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин скончался в Петербурге, сообщил филолог и писатель Андрей Аствацатуров.

Общество Общество На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук» В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.

Общество Общество В России предложили запретить детям посещать цирки В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям.

Космос Космос «Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.

Происшествия Происшествия В Саратове локализовали пожар в пятиэтажном доме

Политика Политика Глава миграционного управления МВД ушла в отставку Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.

Происшествия Происшествия В Крыму у Ай-Петри ликвидировали последствия схода снежной лавины Сегодня на участке дороги Ялта - Ай-Петри было парализовано движение транспорта из-за схода снежной лавины.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома В Магнитогорске проходит прощание с погибшими при обрушении жилого дома, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Политика Политика При авиаударе коалиции по Сирии погибли двое россиян Женщина и ребенок с российским гражданством погибли при авиаударе международной коалиции по подконтрольному боевикам "Исламского государства" (ИГ)* району провинции Дейр-эз-Зор.

Политика Политика ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты страны, передает в пятницу агентство УНН.

Армия и оружие Армия и оружие Американский самолет провел разведку у российской базы в Хмеймиме Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у российской авиабазы Хмеймим в Сирии, следует из данных мониторингового ресурса IntelSky.

Общество Общество В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды

Космос Космос Сверхтяжелой российской ракете дали название «Енисей» Разрабатываемая в настоящее время новая российская сверхтяжелая ракета получила название – "Енисей".

Происшествия Происшествия В Магнитогорске опознали всех погибших при обрушении дома В Магнитогорске опознали всех погибших при обрушении дома.

Происшествия Происшествия Толстый итальянец застрял в российской криокапсуле Посетитель анатомической выставки Real Bodies в Милане застрял в российской капсуле криоконсервации.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп не назвал точных сроков вывода войск США из Сирии Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.