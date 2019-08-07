Финансы
Цена золота превысила $1,5 тыс. впервые с апреля 2013 годаТАСС 07:15
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:11, Вашингтон
Происшествия
Появилось видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
Появилась видеозапись с места столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и спецназом правоохранительных органов Киргизии, который пытается задержать Атамбаева.
Обновлено в 10:53
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Политика
Детали разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главой Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.
Обновлено в 05:24
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
Обновлено в 10:55
Политика
Болтон предупредил Россию и Китай насчет Мадуро
По словам Болтона, демократически избранное правительство в Венесуэле может рассматривать Россию и Китай как враждебные державы в силу их длительной поддержки так называемого «преступного режима» Мадуро, и может отказаться от выплаты им долгов суммой в миллиарды долларов.
Обновлено 05 августа в 23:47
Экономика
Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50
Технологии
OneWeb отозвала заявку на получение российских частот
Компания OneWeb отозвала заявку на получение российских частот в диапазонах, используемых для спутниковой радиосвязи и спутникового ТВ, сообщила компания и подтвердил RNS представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.
Обновлено в 09:24
Здоровье
Медики США рассказали о необычной особенности рака у пожилых людей
Медики из США сообщили, что открыли совершенно необычную особенность рака, которая встречается у очень пожилых людей.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Происшествия
В аэропорту Кольцово самолет проверяют на наличие бомбы
В екатеринбургском аэропорту усилены меры безопасности: один из находящихся здесь самолетов проверяют на наличие взрывного устройства.
Обновлено в 08:58
Политика
СБУ рассказала об очередной «провокации» ополченцев
Служба безопасности Украины (СБУ) расценивает появление представителей ЛНР на КПП «Станица Луганска» как провокацию.
Обновлено в 11:24
Авто
Определены самые популярные праворульные автомобили в России
Обновлено в 03:06
Политика
WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России
Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
Обновлено в 11:34
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Обновлено в 10:16
Политика
Зеленский пообещал упростить получение разрешений на поездки в Крым
В ближайшее время Верховная рада закрепит на законодательном уровне упрощение получения разрешений на посещение Крыма гражданами Украины.
Обновлено в 09:09
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Футбол
ФК «Тун» не ожидает аншлага на матче со «Спартаком» в Лиге Европы
Швейцарский футбольный клуб "Тун" не ожидает полных трибун на домашнем первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против московского "Спартака".
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Эрдоган помог Зеленскому у президентского дворца в Анкаре
Президент Украины Владимир Зеленский не смог сам разобраться, куда ему идти во время церемонии у президентского дворца в Анкаре.
Обновлено в 11:54
Общество
Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа
Похороны певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, не состоятся в среду, дата еще не определена.
Обновлено в 03:25
Наука
Употребление кофе на ночь не приводит к бессоннице
Согласно выводам, риск бессоницы повышает никотин, а вот выпитые за четыре часа до сна кофе или чай никакого негативного влияния на сон не оказывают.
Обновлено в 12:28
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39