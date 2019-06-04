Финансы

Цена золота подскочила до 3-месячного максимумаФинмаркет вчера в 11:53

1 фото
Котировки августовских контрактов на Comex выросли на 1% - до $1314,5 за унцию, рекордной отметки с конца февраля. По итогам торгов в пятницу цена подскочила на 1,5%. Серебро с поставкой в июле подорожало на 1,3% - до $14,75 за унцию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цена на золото продолжает повышаться на торговых рисках

Росбалт03:16

Цены на золото в ПНД достигли 3-месячного максимума

Вестник золотопромышленника02:46

Золото продолжает дорожать на торговых рисках

ПРАЙМ02:03

Цена золота подскочила до 3-месячного максимума

Финмаркетвчера в 11:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 21:35, Ашберн
Общество

Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки

Обновлено в 18:54
Политика

Путин потребовал избавиться от явления «обманутых дольщиков» в России

Президент России Владимир Путин сделал заявление по теме долевого строительства.
Обновлено в 13:52
Здоровье

Глава Бурятии принял кардинальные решения в здравоохранении

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял кардинальные решения по ситуации с детской клинической больницей Улан-Удэ.
Обновлено в 20:48
Наука

Радиоуглеродный анализ помог распознать современную подделку картины XIX века

Радиоуглеродный анализ помог доказать, что картина, якобы написанная в середине XIX века, на самом деле является подделкой конца XX века.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина

У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Общество

Роскачество нашло в чае плесень и кишечную палочку

Роскачество обнаружило бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 07:07
Интернет

На конференции ENOG 16 предложили переходить на IPv6

В Тбилиси продолжила работу региональная конференция для интернет-сообщества ENOG 16/RIPE NCC, стартовавшая 3 июня.
Обновлено в 16:52
Авто

Lada Vesta получит электронную приборную панель

В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Авто

Focus (Германия): «Лада» уходит с европейского рынка — что будет с культовым российским автопроизводителем? (Focus)

Новые, весьма жесткие экологические требования ЕС требуют жертв: в апреле сообщили, что российская марка «Лада» покинет европейский рынок.
Обновлено в 18:20
Политика

Профессор из США предсказал возможное место начала конфликта с Россией

Вооруженный конфликт между Россией и США, скорее всего, может произойти не в Сирии, а на Украине.
Обновлено в 21:07
Армия и оружие

СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:46
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Во Флориде экс-полицейского задержали за бездействие во время стрельбы в школе

Отставной полицейский Скотт Петерсон, который охранял школу во Флориде во время инцидента со стрельбой в феврале 2018 года, задержан по обвинению в бездействии, передает РИА Новости со ссылкой на департамент правоохранительных органов Флориды (FDLE).
Обновлено в 21:15
Экономика

Выручка HeadHunter выросла почти на треть

Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:06
Политика

Власти Красноярского края обвинили Караулова в вымогательстве

Заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко сказал, что известный тележурналист Андрей Караулов требовал у него 2,4 млн рублей за то, чтобы сюжет о ситуации в регионе не вышел в эфир.
Обновлено в 14:36
Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено в 20:36
Здоровье

Эксперты определили самые полезные ягоды

Обновлено в 21:21
Политика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено в 18:07
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено в 13:59
Здоровье

Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08
Авто

В России стартуют продажи нового Haval F7

5 июня 2019-го года на российском рынке стартуют продажи нового вседорожника Haval F7.
Обновлено в 10:52
Экономика

Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота

Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено в 15:55
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Обновлено в 00:44
Происшествия

В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми

Обновлено в 13:21
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35

Турецкое правительство должно отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35, заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью CNBC.
Обновлено в 19:03
Авто

Компания Volgabus разработала беспилотный вездеход

На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме будет показана уникальная российская новинка – беспилотный вездеход отечественной компании Volgabus.
Обновлено в 09:09
Политика

На акцию протеста за отставку премьера вышли 120 тысяч жителей Праги

Самым крупным митингом последних 30 лет стала акция, на которую собрались более 120 тысяч чехов.
Обновлено в 19:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное