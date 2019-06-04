Финансы
Цена золота подскочила до 3-месячного максимумаФинмаркет 03 июня в 11:53
Котировки августовских контрактов на Comex выросли на 1% - до $1314,5 за унцию, рекордной отметки с конца февраля. По итогам торгов в пятницу цена подскочила на 1,5%. Серебро с поставкой в июле подорожало на 1,3% - до $14,75 за унцию.
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