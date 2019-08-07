В среду, 7 августа, золото на бирже Comex в Нью-Йорке подорожало на 1,3% до $1503,3 за унцию, пишет «Интерфакс». Таким образом, стоимость золота впервые с 2013 г. превысила психологически важный рубеж – $1500 за унцию. Произошло это на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем.

Золото превысило $1500 за унцию впервые за шесть лет

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