Финансы
Золото превысило $1500 за унцию впервые за шесть летВедомости 09:37
В среду, 7 августа, золото на бирже Comex в Нью-Йорке подорожало на 1,3% до $1503,3 за унцию, пишет «Интерфакс». Таким образом, стоимость золота впервые с 2013 г. превысила психологически важный рубеж – $1500 за унцию. Произошло это на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем.
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Золото во ВТР рослo третий день, находясь у шестилетних пиков
Вестник золотопромышленникавчера в 23:56
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