Энергетика
Цена нефтяной корзины ОПЕК слегка опустиласьРосбалт 04:43
Историческим максимумом для «корзины» картеля является ценовая отметка в $140,73 за баррель, которая была зафиксирована 3 июля 2008 года. Тем временем, напоминают эксперты ITI Capital, «нефть продолжает корректироваться, на утренних торгах во вторник стоимость Brent снизилась до $71,02 за баррель».
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Обновлено в 08:46
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В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
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В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
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Происшествия
Орудие страстей Христовых уцелело при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
В понедельник, 15 апреля, у католиков началась Страстная неделя, и в пятницу Терновый венец Спасителя должны были представить прихожанам перед праздником Светлой Пасхи.
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Авто
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«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
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«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
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Происшествия
В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет
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Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам
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В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
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Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян
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Анджелина Джоли вернула девичью фамилию
Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа: обретя свободу от супружеских обязательств не только фактически, но и юридически, она отказалась от приставки "Питт".
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Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и по субботам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
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