Энергетика

Цена нефтяной корзины ОПЕК слегка опустиласьРосбалт 04:43

Историческим максимумом для «корзины» картеля является ценовая отметка в $140,73 за баррель, которая была зафиксирована 3 июля 2008 года. Тем временем, напоминают эксперты ITI Capital, «нефть продолжает корректироваться, на утренних торгах во вторник стоимость Brent снизилась до $71,02 за баррель».
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ОПЕК уступает нефть США

News.ru09:00

Рост цен на нефть позволит Саудовской Аравии показать себя с лучшей стороны

Profinance.ru08:44

Цена нефтяной корзины ОПЕК слегка опустилась

Росбалт04:43

На рынке нефти складывается противоречивая ситуация

REGNUM09:07

Российский рынок попытается вернуться к росту

Finam.Ru02:55
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 10:00, Ашберн
Политика

Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.
Обновлено в 06:25
Религия

В РПЦ назвали пожар в Нотр-Дам-де-Пари трагедией для христиан

Обновлено вчера в 21:17
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Гаджеты

Смартфон Nubia X обновили до ОС Android 9.0 Pie

Обновлено в 02:50
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован

Спасателям удалось локализовать пожар в соборе Парижской Богоматери, пишет PARISIEN.
Обновлено вчера в 21:24
Игры

Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street

Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Политика

Чалый назвал губернатора Севастополя лидером преступной группировки

Депутат и бизнесмен Алексей Чалый сегодня назвал главу города Дмитрия Овсянникова лидером организованной преступной группировки.
Обновлено в 06:20
Кино

Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов

Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
Обновлено в 02:46
Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Общество

В России ФНС проверит белорусские компании-посредники

Речь идет о тех компаниях-посредниках, которые незаконно поставляли продукцию на территорию Российской Федерации, под видом транзита в Казахстан и Киргизию, сообщается на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 08:32
Политика

Генпрокурор Украины отреагировал на освобождение Савченко

Украинский генпрокурор Юрий Луценко дал комментарий после того, как депутат Верховной рады Надежда Савченко и глава центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан вышли на свободу после очередного заседания суда.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Петербурге эвакуировали 15 судов

Обновлено в 08:25
Происшествия

Над Эрмитажем приспустили флаг России после пожара в Нотр-Даме

Руководство Эрмитажа приняло решение приспустить флаг России над зданием Зимнего дворца в знак солидарности c Францией после разрушительного пожара в парижском соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 08:46
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование

Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Орудие страстей Христовых уцелело при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

В понедельник, 15 апреля, у католиков началась Страстная неделя, и в пятницу Терновый венец Спасителя должны были представить прихожанам перед праздником Светлой Пасхи.
Обновлено в 06:53
Политика

Президент Таджикистана прибыл в Москву с официальным визитом

Президента республики, прибывшего в Россию с двухдневным официальным визитом, встретили статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, российский посол в Душанбе Игорь Лякин-Фролов, посол Таджикистана в Москве Имомуддин Сатторов, директор Департамента государственного протокола внешнеполитического ведомства РФ Игорь Богдашев.
Обновлено в 07:34
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Пять жительниц Кузбасса похитили у 20 сирот 15 млн рублей

Обновлено в 04:08
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Происшествия

В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет

Обновлено в 07:35
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Политика

Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам

Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 09:32
Экономика

Кабмин увеличил на 4,3% размер ряда выплат военным и полицейским

Правительство России проиндексировало на 4,3% ряд пособий и компенсаций для военнослужащих и сотрудников полиции.
Обновлено в 03:42
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян

Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли вернула девичью фамилию

Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа: обретя свободу от супружеских обязательств не только фактически, но и юридически, она отказалась от приставки "Питт".
Обновлено в 09:07
Здоровье

Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и по субботам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено вчера в 14:10
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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