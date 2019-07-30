Энергетика
Цена нефти выросла в ожидании решения ФРС США по ставкеРБК 02:06
Нефтяные фьючерсы марки Brent с поставками в сентябре выросли на торгах в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по базовой ставке. По состоянию на 8:50 мск их стоимость увеличилась на 0,96% — до $64,08.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Армия и оружие
19 пьяных танкистов ВСУ задержаны в ДНР
Обновлено в 02:54
Политика
Названы возможные сроки уничтожения Украины
Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Игры
IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP
Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми»
Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный
В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
Обновлено в 01:58
Политика
Итоги следствия по делу об убийстве трех россиян в ЦАР пояснил эксперт
Версия преступной халатности Ходорковского Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) передали журналистам официальное коммюнике о результатах следственных действий по делу об убийстве трех россиян.
Обновлено вчера в 12:43
Финансы
Курс доллара: рубль чувствует себя неважно
Если же вернутся к нацвалюте, то здесь большинство аналитиков уверены, что рубль в обеих валютных парах, который накануне начал своё снижение и в целом чувствует себя сейчас неважно из-за завершения налогового периода июля и в ожидании заседания ФРС, будет проседать и дальше.
Обновлено в 02:23
Хоккей
Алиса Знарок: Панарин не каблук, он сам выбрал Нью-Йорк
Партнер Панарина по "Коламбусу" голкипер Сергей Бобровский в июле перешел во "Флориду".
Обновлено в 01:25
Теннис
Теннисистка Касаткина вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе
Обновлено в 02:00
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия
В Омске ребёнок провалился в яму с кипятком
Обновлено в 02:29
Политика
Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что его партия "Европейская солидарность" могла бы занять на парламентских выборах второе место, если бы не ряд других политических сил, которые отказались с ней объединяться.
Обновлено в 02:56
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Авто
Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в России
Обновлено в 01:22
Политика
В США не нашли реальных оснований для антироссийских санкций
В материале журнала Forbes Рапоза утверждает, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который не подтвердил, что Россия «повлияла» на исход президентских выборов в США, «реабилитировал страну», передает ИноСМИ.
Обновлено в 01:52
Общество
Названы основные признаки профессионального выгорания
Выгорание (более подходящий термин, по мнению специалистов, «состояние полного истощения») проявляется прежде всего в таких симптомах, как эмоциональная истощённость, негативное отношение к своей профессии и снижение общей работоспособности, считают эксперты.
Обновлено в 00:04
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га
Обновлено вчера в 13:49
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье
В 2019 году зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 02:39
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23