Нефтяные фьючерсы марки Brent с поставками в сентябре выросли на торгах в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по базовой ставке. По состоянию на 8:50 мск их стоимость увеличилась на 0,96% — до $64,08.

Цена нефти выросла в ожидании решения ФРС США по ставке

Политика Названы возможные сроки уничтожения Украины Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".

Происшествия Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.

Общество В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".

Игры IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.

Происшествия Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми» Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.

Происшествия Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Происшествия В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.

Политика Итоги следствия по делу об убийстве трех россиян в ЦАР пояснил эксперт Версия преступной халатности Ходорковского Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) передали журналистам официальное коммюнике о результатах следственных действий по делу об убийстве трех россиян.

Финансы Курс доллара: рубль чувствует себя неважно Если же вернутся к нацвалюте, то здесь большинство аналитиков уверены, что рубль в обеих валютных парах, который накануне начал своё снижение и в целом чувствует себя сейчас неважно из-за завершения налогового периода июля и в ожидании заседания ФРС, будет проседать и дальше.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Наука Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).

Политика Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что его партия "Европейская солидарность" могла бы занять на парламентских выборах второе место, если бы не ряд других политических сил, которые отказались с ней объединяться.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Политика В США не нашли реальных оснований для антироссийских санкций В материале журнала Forbes Рапоза утверждает, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который не подтвердил, что Россия «повлияла» на исход президентских выборов в США, «реабилитировал страну», передает ИноСМИ.

Общество Названы основные признаки профессионального выгорания Выгорание (более подходящий термин, по мнению специалистов, «состояние полного истощения») проявляется прежде всего в таких симптомах, как эмоциональная истощённость, негативное отношение к своей профессии и снижение общей работоспособности, считают эксперты.

Путешествия Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье В 2019 году зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.