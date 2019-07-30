Энергетика

Цена нефти выросла в ожидании решения ФРС США по ставкеРБК 02:06

Нефтяные фьючерсы марки Brent с поставками в сентябре выросли на торгах в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по базовой ставке. По состоянию на 8:50 мск их стоимость увеличилась на 0,96% — до $64,08.
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