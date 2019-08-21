Энергетика
Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджетРБК 03:38
Федеральный бюджет сверстан, исходя из цены на российскую нефть на уровне 4127 руб. за баррель. Ниже него цена опустилась 16 июля и с тех пор не достигала заложенной в бюджете отметки. Согласно федеральному бюджету на 2019 год, среднегодовая цена на нефть составит $63,4 за баррель.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:06, Ашберн
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Общество
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Обновлено в 07:42
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
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Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии
В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а, кроме того, единовременно выплатили Дании крупный бонус.
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Общество
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Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
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Политика
МИД России пообещал рассмотреть предложение вернуться в G8 «на равных»
В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она добавила, что вопрос возвращения России в G8 надо обсуждать в профессиональной среде, а не публично-развлекательной, Москва будет ждать конкретных предложений на этот счет.
Обновлено в 07:08
Политика
Имя нового премьера Украины станет известно 29 августа
Имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания парламента.
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Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Политика
Путин и Макрон провели переговоры
Макрон собирался обсудить с Путиным подготовку встречи в «нормандском формате», чтобы решить ситуацию в Донбассе.
Обновлено вчера в 04:13
Футбол
«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»
ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
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Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Технологии
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено в 07:56
Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Политика
Познер оценил решение уволить Габунию с «Рустави-2»
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал увольнение грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Задержан четвертый участник драки с ОМОНом на стадионе в Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов Петербурга нашли и задержали еще одного участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН 3 августа текущего года.
Обновлено в 05:35
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде получил название
Новое название фильма о Джеймсе Бонде было объявлено в социальных сетях. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт франшизы.
Обновлено вчера в 14:11
Хоккей
«Сибирь» обменяла права на хоккеиста Яшкина в московское «Динамо»
Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" обменял права на чешского форварда Дмитрия Яшкина в московское "Динамо", взамен получив денежную компенсацию.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Авто
В Сети появилось изображение салона нового Kia Mohave
Американское издание Motor1 опубликовало 21 августа изображение интерьера нового кроссовера Kia Mohave, премьера которого состоится в 2020 году.
Обновлено в 05:09
Футбол
В парке «Краснодар» покажут выездной матч «быков» с «Олимпиакосом»
Обновлено вчера в 06:39
Технологии
Libra проходит антимонопольный контроль регуляторами Евросоюза
Антимонопольные органы Евросоюза изучают проект соцсети Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 14:58