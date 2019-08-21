Федеральный бюджет сверстан, исходя из цены на российскую нефть на уровне 4127 руб. за баррель. Ниже него цена опустилась 16 июля и с тех пор не достигала заложенной в бюджете отметки. Согласно федеральному бюджету на 2019 год, среднегодовая цена на нефть составит $63,4 за баррель.

Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Политика Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G8 Москва ждёт конкретных предложений по возвращению России в «Большую восьмёрку», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Происшествия Число погибших от оползней и наводнений в Китае выросло до семи Семь человек погибли, более 24 числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней в провинции Сычуань в Китае, сообщает портал Zhongguo Qingnian wang.

Политика Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.

Происшествия Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".

Политика Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.

Происшествия Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Футбол «Ливерпуль» может подписать экс-голкипера «Тоттенхэма» Последним местом работы Ворма был лондонский «Тоттенхэм», который он покинул летом 2019 года.

Транспорт В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.

Происшествия Число эвакуированных из-за природного пожара на Канарах сократилось вдвое Число эвакуированных из-за природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, сократилось вдвое, более 4,5 тысячам человек разрешили вернуться в свои дома, сообщила местная служба экстренной помощи в Twitter.

Шоу-бизнес Российские пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне Пользователи Instagram в очередной раз убеждаются, что с русскоязычными шутки плохи. Причем даже когда сами русские хотят пошутить.

Общество В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.

Здоровье Медведев одобрил практику создания «поликлиник на колесах» Председатель правительства провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, который доложил главе кабмина о развитии здравоохранения и опыте создания двух мобильных медицинских комплексов — "небольших полноценных поликлиник на колесах", в которые помещается семь врачебных кабинетов.

Космос Специалисты NASA обнаружили похожую на Землю экзопланету Учёные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашли экзопланету размером почти с Землю.

Происшествия Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.

Армия и оружие Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» утверждают, что их средства противовоздушной обороны сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 в провинции Дамар.

Транспорт Новый саратовский аэропорт Гагарин принял первый рейс Сегодня в новом саратовском аэропорту ожидается ещё шесть рейсов из Москвы и семь обратно, один — из Сургута.

Кино Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Здоровье Эксперты Минздрава России обсудят в Чите проблемы медицины Забайкалья Специалисты обсудят проблемы, связанные с капремонтом и оснащением медучреждений, а также поговорят о перспективах развития отрасли.

Политика Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Восточного экономического форума.

Шоу-бизнес Сын Галкина и Пугачевой научился прятаться от папарацци Шоумен Максим Галкин показал в инстаграме новое семейное видео с 5-летним сыном от певицы Аллы Пугачевой Гарри.