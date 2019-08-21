Энергетика
Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджетРБК 03:38
Федеральный бюджет сверстан, исходя из цены на российскую нефть на уровне 4127 руб. за баррель. Ниже него цена опустилась 16 июля и с тех пор не достигала заложенной в бюджете отметки. Согласно федеральному бюджету на 2019 год, среднегодовая цена на нефть составит $63,4 за баррель.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:38, Ашберн
Политика
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Обновлено в 05:27
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Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа
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Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
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Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
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Обновлено в 02:48
Происшествия
Число эвакуированных из-за природного пожара на Канарах сократилось вдвое
Число эвакуированных из-за природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, сократилось вдвое, более 4,5 тысячам человек разрешили вернуться в свои дома, сообщила местная служба экстренной помощи в Twitter.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне
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В Крыму раскопали уникальную античную башню
Обновлено в 06:18
Общество
В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
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Космос
Специалисты NASA обнаружили похожую на Землю экзопланету
Учёные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашли экзопланету размером почти с Землю.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике
Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» утверждают, что их средства противовоздушной обороны сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 в провинции Дамар.
Обновлено в 02:52
Транспорт
Новый саратовский аэропорт Гагарин принял первый рейс
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Кино
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Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
РФС объявил, на каких матчах 7-го тура РПЛ будет работать VAR
На официально сайте РФС опубликован список арбитров, которые будут работать на матчах 7-го тура РПЛ.
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Здоровье
Эксперты Минздрава России обсудят в Чите проблемы медицины Забайкалья
Специалисты обсудят проблемы, связанные с капремонтом и оснащением медучреждений, а также поговорят о перспективах развития отрасли.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Восточного экономического форума.
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Сын Галкина и Пугачевой научился прятаться от папарацци
Шоумен Максим Галкин показал в инстаграме новое семейное видео с 5-летним сыном от певицы Аллы Пугачевой Гарри.
Обновлено в 05:31
Авто
Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий
Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий Крупные автопроизводители не дождались бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты из-за истечения соглашений о промсборке и готовятся повысить цены на автомобили.
Обновлено вчера в 18:13