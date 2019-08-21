Энергетика

Стоимость нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджетКапитал страны 05:56

Издание РБК пишет о том, стоимость российской нефти в рублях снизилась на 5% ниже заложенного уровня в бюджет на 2019 год. За прошедший месяц цена нефти марки Brent уменьшилась на 6,8%. Вчера ее стоимость опустилась ниже $60 за барр. Также валюта РФ понизилась на 5,2%, составив 66,5 рубля за доллар.
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с чего всё началось

Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Федеральный бюджет сверстан, исходя из цены на российскую нефть на уровне 4127 руб. за баррель. Ниже него цена опустилась 16 июля и с тех пор не достигала заложенной в бюджете отметки. Согласно федеральному бюджету на 2019 год, среднегодовая цена на нефть составит $63,4 за баррель.
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