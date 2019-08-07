Энергетика
Цена нефти упала ниже 60 долларов за баррельНовый Калининград.Ru 05 августа в 14:18
Во время торгов на бирже ICE цена нефти марки Brent до отметки $59,86. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI по состоянию торговались на уровне $54,78 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:22, Вашингтон
Политика
Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17
Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.
Обновлено в 00:53
Экономика
СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств
За первую половину текущего года количество несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 00:00
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Политика
Дональд Трамп попал под расстрел
Города Эль-Пасо и Дейтон, которые только-только начали приходить в себя после недавних массовых расстрелов, в среду должен посетить президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Япония не приняла протест МИД России по вопросу Южных Курил
Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 01:38
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
В больнице Одесской области взорвалась граната: есть погибшие
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири
Обновлено вчера в 11:57
Экономика
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек); особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности.
Обновлено в 01:35
Финансы
ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента
Центробанк Китая опускает курс национальной валюты уже третий день подряд на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 22:44
Здоровье
О многих болезнях может сказать шум в ушах
В ушной раковине может образоваться пробка или попасть мелкие предметы. Заболевания сосудов также оказывают влияние на шум в ушах.
Обновлено вчера в 09:08
Путешествия
Стало известно, какая нация чаще всего путешествует
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) рассказала, представители какой нации чаще всего путешествуют.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
Жительница Ростовской области родила на пляже в Сочи
Обновлено в 01:10
Кино
Квентин Тарантино захотел быть похороненным в Кремле
Как сообщает ТАСС, Тарантино был впечатлен увиденным, особенно, ему понравились Царь-пушка и Царь-колокол (который он даже потер на счастье).Квентин поинтересовался, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» начала скрывать количество лайков под постами
Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию скрытия количества лайков и репостов под записями пользователей.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
В Приамурье после пропажи двух девочек завели уголовное дело
СК возбудил по факту исчезновения девочек уголовное дело по статье «Убийство» (оно заводится, когда речь идет о пропаже детей).
Обновлено в 00:54
Интернет
Twitter признал использование данных пользователей без разрешения
Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
Обновлено в 01:51
Общество
В столичных лесопарках этой осенью высадят более 2300 именных деревьев
Деревья будут принадлежать москвичам, чьи дети появились на свет в 2019-м году. Из посадят в честь 1125 девочек и 1234 мальчиков.
Обновлено в 00:31
Политика
В «Слуге народа» рассказали о пророссийских взглядах в партии
После выборов в Верховную раду от президентской партии «Слуга народа» в парламент прошли нардепы с потенциально пророссийскими взглядами, заявил кандидат на пост главы партии Давид Арахамия.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга
Обновлено вчера в 17:08