Во время торгов на бирже ICE цена нефти марки Brent до отметки $59,86. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI по состоянию торговались на уровне $54,78 за баррель.

Цена нефти упала ниже 60 долларов за баррель

Политика Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17 Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.

Экономика СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств За первую половину текущего года количество несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Происшествия Три человека погибли в ДТП под Саратовом Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Общество Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Политика Порошенко ночью вернулся на Украину Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.

Политика Дональд Трамп попал под расстрел Города Эль-Пасо и Дейтон, которые только-только начали приходить в себя после недавних массовых расстрелов, в среду должен посетить президент Дональд Трамп.

Политика Япония не приняла протест МИД России по вопросу Южных Курил Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.

Экономика Четверть детей в России оказались за чертой бедности В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек); особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности.

Финансы ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента Центробанк Китая опускает курс национальной валюты уже третий день подряд на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.

Здоровье О многих болезнях может сказать шум в ушах В ушной раковине может образоваться пробка или попасть мелкие предметы. Заболевания сосудов также оказывают влияние на шум в ушах.

Путешествия Стало известно, какая нация чаще всего путешествует Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) рассказала, представители какой нации чаще всего путешествуют.

Общество После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.

Кино Квентин Тарантино захотел быть похороненным в Кремле Как сообщает ТАСС, Тарантино был впечатлен увиденным, особенно, ему понравились Царь-пушка и Царь-колокол (который он даже потер на счастье).Квентин поинтересовался, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

Технологии Соцсеть «ВКонтакте» начала скрывать количество лайков под постами Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию скрытия количества лайков и репостов под записями пользователей.

Происшествия В Приамурье после пропажи двух девочек завели уголовное дело СК возбудил по факту исчезновения девочек уголовное дело по статье «Убийство» (оно заводится, когда речь идет о пропаже детей).

Интернет Twitter признал использование данных пользователей без разрешения Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.

Общество В столичных лесопарках этой осенью высадят более 2300 именных деревьев Деревья будут принадлежать москвичам, чьи дети появились на свет в 2019-м году. Из посадят в честь 1125 девочек и 1234 мальчиков.