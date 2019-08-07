Энергетика

Цена нефти упала ниже 60 долларов за баррельНовый Калининград.Ru 05 августа в 14:18

Во время торгов на бирже ICE цена нефти марки Brent до отметки $59,86. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI по состоянию торговались на уровне $54,78 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Цена нефти Brent опустилась ниже $58,9 за баррель

Интерфакс01:34

Цена нефти Brent упала ниже 59 долларов

Взгляд.рувчера в 16:58

Цены на нефть снижаются на фоне напряженности между США и Китаем

Газета.Ru02:10

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:10

Стоимость нефти марки Brent упала до $58,86 за баррель

Московский Комсомолец01:37

Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года

РИА Новостивчера в 16:27

Цены на нефть перешли к росту после двух дней падения

ПРАЙМвчера в 00:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:22, Вашингтон
Политика

Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17

Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.
Обновлено в 00:53
Экономика

СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств

За первую половину текущего года количество несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Три человека погибли в ДТП под Саратовом

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 00:00
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Общество

Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

Обновлено вчера в 18:26
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Политика

Порошенко ночью вернулся на Украину

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Ингушетии силовики начали контртеррористическую операцию

Обновлено в 01:13
Политика

Дональд Трамп попал под расстрел

Города Эль-Пасо и Дейтон, которые только-только начали приходить в себя после недавних массовых расстрелов, в среду должен посетить президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:46
Политика

Япония не приняла протест МИД России по вопросу Южных Курил

Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 01:38
Политика

Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

В больнице Одесской области взорвалась граната: есть погибшие

Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

В Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири

Обновлено вчера в 11:57
Экономика

Четверть детей в России оказались за чертой бедности

В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек); особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности.
Обновлено в 01:35
Финансы

ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента

Центробанк Китая опускает курс национальной валюты уже третий день подряд на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 22:44
Здоровье

О многих болезнях может сказать шум в ушах

В ушной раковине может образоваться пробка или попасть мелкие предметы. Заболевания сосудов также оказывают влияние на шум в ушах.
Обновлено вчера в 09:08
Путешествия

Стало известно, какая нация чаще всего путешествует

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) рассказала, представители какой нации чаще всего путешествуют.
Обновлено вчера в 21:31
Общество

После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов

После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

Жительница Ростовской области родила на пляже в Сочи

Обновлено в 01:10
Кино

Квентин Тарантино захотел быть похороненным в Кремле

Как сообщает ТАСС, Тарантино был впечатлен увиденным, особенно, ему понравились Царь-пушка и Царь-колокол (который он даже потер на счастье).Квентин поинтересовался, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

На Украине потребовали смены мирового порядка

Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» начала скрывать количество лайков под постами

Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию скрытия количества лайков и репостов под записями пользователей.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

В Приамурье после пропажи двух девочек завели уголовное дело

СК возбудил по факту исчезновения девочек уголовное дело по статье «Убийство» (оно заводится, когда речь идет о пропаже детей).
Обновлено в 00:54
Интернет

Twitter признал использование данных пользователей без разрешения

Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
Обновлено в 01:51
Общество

В столичных лесопарках этой осенью высадят более 2300 именных деревьев

Деревья будут принадлежать москвичам, чьи дети появились на свет в 2019-м году. Из посадят в честь 1125 девочек и 1234 мальчиков.
Обновлено в 00:31
Политика

В «Слуге народа» рассказали о пророссийских взглядах в партии

После выборов в Верховную раду от президентской партии «Слуга народа» в парламент прошли нардепы с потенциально пророссийскими взглядами, заявил кандидат на пост главы партии Давид Арахамия.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие

«Бабахнуло рано утром». Зачем боевики Басаева вторглись в Дагестан

Обновлено в 01:00
Происшествия

Найден подозреваемый в убийстве певца Михаила Круга

Обновлено вчера в 17:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное