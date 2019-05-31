Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррельГазета.Ru 05:11

Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.
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Цена нефти Brent упала до минимальных за два месяца $64,8 за баррель

Интерфакс06:30

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель

Газета.Ru05:11

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:05

Цена на нефть Brent опустилась ниже 64 долларов

Московский Комсомолец05:31

Мировые цены на нефть заметно снизились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:13

Цена нефти Brent упала ниже $64

ТАСС05:19

Цена августовских фьючерсов на нефть опустилась ниже 65 долларов за баррель

Красная веснавчера в 21:40
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Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
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Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями

В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
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Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Общество

В Италии извергается вулкан Этна

На острове Сицилия активизировалась Этна — крупнейший действующий вулкан Европы.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Умерла жена актера Юрия Соломина

Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера Щепкинского училища, художественным руководителем четвертого курса.
Обновлено вчера в 14:38
Транспорт

Минтранс и Росавиацию накажут за ситуацию с аэропортом Благовещенска

В связи с плохой организацией торгов решили наказать руководство Минтранса и Росавиации.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Древарх обстрелял из автомата с мочой охранников на Шиесе

Обновлено в 03:22
Транспорт

Станция метро «Горьковская» 4 июня изменит режим работы

4 июня в Соборной мечети Петербурга пройдет празднование Ураза-байрама.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор националисту Марцинкевичу

"Суд постановил оставить в силе приговор в отношении Максима Марцинкевича и ряда других осужденных", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 06:08
Хоккей

Жена Овечкина: «С карты списалось $40 тысяч. Оказалось, Саша 12 лет покупает детям билеты на хоккей»

Жена Александра Овечкина просто сидела в перерыве на трибуне, и я подошла к ней с просьбой об интервью.
Обновлено в 04:00
Политика

Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»

Парубий заявил, что снова слышит от представителей команды президента Владимира Зеленского заявления о возможной отмене языкового закона или закона о декоммунизации.
Обновлено в 04:52
Культура

Стали известны победители премии «Культурное наследие»

Обновлено вчера в 15:43
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирован Тимур Бекмамбетов

Обновлено в 05:20
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Школьница выстрелила себе в висок, пытаясь сделать селфи

Во время селфи девочка случайно нажала на спусковой крючок, и оружие выстрелило.
Обновлено в 06:39
Космос

НАСА с 2020 года хочет возить на МКС туристов на американских кораблях

Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

Воду из Яузы проверят в течение недели после сообщения о гибели рыбы

Анализ проб воды из реки Яузы в районе Электрозаводского моста в Москве, где 30 марта очевидцы заметили мертвую рыбу, будет готов в течение 5-7 дней, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Обновлено в 06:17
Экономика

Акционеры «Акрона» утвердили дивиденды за 2018 год

Акционеры "Акрона" на годовом общем собрании утвердили дивиденды за 2018 год в размере 135 рублей на бумагу, следует из материалов компании.
Обновлено в 05:33
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол

«Матч ТВ» назвал комментаторов на финал Лиги чемпионов

Обновлено в 05:19
Политика

В России хотят полностью запретить тонировку автомобилей

Депутаты Госдумы обсудят возможность полного запрета тонировки на частных автомобилях россиян.
Обновлено в 03:44
Политика

В России началось изготовление новейшей ракеты «Союз-5»

Обновлено в 06:26
Происшествия

Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве

Обновлено в 03:08
Политика

В Киеве анонсировали возможную встречу в «нормандском формате» в июле

90% встречи было посвящено обсуждению минского процесса, и такой активный диалог мы будем продолжать и готовиться к встрече в «нормандском формате».
Обновлено вчера в 16:36
Политика

Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии

В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

В ФСБ сообщили о двух возбуждённых после операции под Владимиром делах

ФСБ России возбудила два уголовных дела по итогам контртеррористической операции в городе Кольчугино Владимирской области 22 мая, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков, планировавших теракт.
Обновлено в 05:59
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