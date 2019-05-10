Цена нефти Brent замедлила рост до $70,56 за баррельИнтерфакс 11:34

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 по Москве в пятницу составила $70,56 за баррель, что на $0,17 (0,24%) выше уровня предыдущей сессии.

Цена нефти Brent замедлила рост до $70,56 за баррель

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