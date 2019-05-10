Энергетика
Цена нефти Brent замедлила рост до $70,56 за баррельИнтерфакс 11:34
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 по Москве в пятницу составила $70,56 за баррель, что на $0,17 (0,24%) выше уровня предыдущей сессии.
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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
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В Москве скончался Сергей Доренко
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В США раскрыли убийство режиссера 30-летней давности
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Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
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Обновлено в 06:41
Наука
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Политика
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Campus — авторы Cities: Skylines займутся образованием
Обновлено в 14:05
Хоккей
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено в 12:45
Политика
Турция отреагировала на информацию СМИ об отказе от покупки С-400
Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг опубликованную в газете Bild информацию об отказе Анкары от приобретения зенитно-ракетных комплексов России С-400.
Обновлено в 15:22
Политика
Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
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Экономика
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Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
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Стали известны подвиги деда Зеленского
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Наука
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Обновлено вчера в 09:04
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Обновлено в 07:52
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Обновлено в 12:17