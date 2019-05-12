Энергетика
Цена нефти Brent за последние сутки упала более чем на 3,5 доллараЭхо Москвы 18:11
На закрытии торгов 30 мая стоимость августовских фьючерсов оценивалась в 65 долларов 33 цента за баррель. Последняя сделка 31 мая завершилась на уровне $61,69. В последний раз цена нефти этого сорта опускалась ниже 62 долларов 12 февраля.
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Инженеры НАСА завершили проверку самого дорогого телескопа мира
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Законопроект об ограничениях опубликован на сайте конгресса Соединенных Штатов Минимум пять видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, задействованным в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2", могут ввести США, законопроект об ограничениях разработан американскими сенаторами.
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Гаджеты
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Обновлено в 03:10
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Обновлено в 13:18
Экономика
Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев
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Политика
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